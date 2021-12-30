16 декабря состоялось отчетное заседание НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации» по итогам 48-й Сессии СИГРЭ по тематическому направлению ИК D2.

Открыла заседание Ольга Викторовна Синенко, д. т. н, председатель Международного ИК D2 CIGRE, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, президент ГК «РТСофт». Она поприветствовала участников и представила краткий обзор работы ИК D2 в 2021 году: сферы деятельности ИК по техническим направлениям исследований, тематики активных и планируемых к запуску международных рабочих групп, основные прошедшие и будущие мероприятия с участием ИК D2.

Николай Генрихович Шубин, к. т. н., директор по науке и инновациям ГК «РТСофт», выступил с докладом «Мировые тенденции развития электроэнергетики по материалам панельной сессии «Возобновляемая электроэнергия для обеспечения климатической нейтральности: проблемы и возможности». Панельная дискуссия стала центральной темой виртуальной сессии СИГРЭ 2021 года и была посвящена перспективам энергетического перехода, нацеленного на нейтрализацию негативного влияния цивилизации на климат Земли и достижение нулевой эмиссии парниковых газов.

Константин Александрович Никишин, к. т. н., ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ, директор по развитию бизнеса ООО «ИНТЭЛАБ», представил информацию об участии НИК D2 в работе 48-й Сессии СИГРЭ и провел обзор докладов по тематическому направлению ИК D2 по предпочтительным темам:

ПТ 1 : Влияние новых информационно-коммуникационных технологий на электроэнергетические компании. Доклады в данной секции включали следующие основные вопросы: потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта для улучшения деятельности; совершенствование управления активами и жизненным циклом с использованием промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных и аналитики; роль распределенной базы данных в повышении эффективности рыночных операций.

: Влияние новых информационно-коммуникационных технологий на электроэнергетические компании. Доклады в данной секции включали следующие основные вопросы: потенциал машинного обучения и искусственного интеллекта для улучшения деятельности; совершенствование управления активами и жизненным циклом с использованием промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных и аналитики; роль распределенной базы данных в повышении эффективности рыночных операций. ПТ 2 : Новые проблемы кибербезопасности в меняющейся электроэнергетической отрасли. В предпочтительной теме обсуждались вопросы, связанные с потребностями цифровизации энергетического перехода и постепенным внедрением новых технологий и услуг ИКТ. Среди наиболее актуальных – необходимость организационных и технических изменений для обеспечения соответствующего уровня безопасности всей инфраструктуры энергетической отрасли, включая устаревшие системы операционных технологий; устройства на базе интернета вещей с ограниченными ресурсами и возможностями; новые приложения для управления рынком, эксплуатацией и активами, основанные на виртуализации функций и управляемые поставщиками цифровых услуг.

: Новые проблемы кибербезопасности в меняющейся электроэнергетической отрасли. В предпочтительной теме обсуждались вопросы, связанные с потребностями цифровизации энергетического перехода и постепенным внедрением новых технологий и услуг ИКТ. Среди наиболее актуальных – необходимость организационных и технических изменений для обеспечения соответствующего уровня безопасности всей инфраструктуры энергетической отрасли, включая устаревшие системы операционных технологий; устройства на базе интернета вещей с ограниченными ресурсами и возможностями; новые приложения для управления рынком, эксплуатацией и активами, основанные на виртуализации функций и управляемые поставщиками цифровых услуг. ПТ 3: Повышение операционной эффективности при использовании технологий связи на основе коммутации пакетов. Основными направлениями докладов данной тематики стали: дистанционная защита в сетях с пакетной передачей данных; сравнение парадигм управления (распределенное vs централизованное) в коммунальных телекоммуникационных сетях; обеспечение безопасности и укрепление опорных телекоммуникационных сетей; примеры использования IoT, 5G, SDN; синхронизация и распределение времени в гибридной телекоммуникационной сети, состоящей из сетевого оборудования TDM и сетевого оборудования для пакетной передачи.

С отчетами выступили представители НИК D2 – руководители и члены международных рабочих групп по направлению ИК D2. В частности, отчет по Международной рабочей группе D2/C6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей» представили Алексей Анатольевич Небера, руководитель РГ D2/C6.47, технический директор по электроэнергетике ГК «РТСофт», и Федор Сергеевич Непша, к. т. н., член РГ D2/C6.47, аналитик группы развития платформенных решений «ИНТЭЛАБ». Отчет по РГ D2.52 «Применение технологий искусственного интеллекта в электроэнергетике» представил Евгений Александрович Цыденов, ассистент отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики (Национальный исследовательский Томский политехнический университет), регулярный член РГ D2.52.

Доклады были заслушаны с большим интересом, по их окончании докладчики отвечали на вопросы аудитории. Итоги подвела Ольга Викторовна Синенко, отметив, что 2021 год был непростым во всех отношениях. В условиях ковид-ограничений и сопутствующих экономических и бизнес-проблем во многих странах мира роль энергетики существенно возросла. Мировое экспертное сообщество приняло на себя эти вызовы и для их преодоления включило максимум накопленного во всем мире опыта, а также будущее видение и развитие новых технологий. Уходящий год также ознаменовался столетием CIGRE – самой крупной, уважаемой и старейшей ассоциации профессионалов мира. Переход в 2-е столетие ассоциации происходит под флагом «энергетического перехода» – создания экологических и безопасных технологий выработки и распределения электроэнергии. Этому будет посвящена и предстоящая сессия в Париже в 2022 году, к активному участию в которой Ольга Викторовна пригласила российских экспертов.