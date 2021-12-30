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Поздравление с новогодними праздниками в стихах от Г.С. Нудельмана

Поздравление с новогодними праздниками в стихах от Г.С. Нудельмана

30 декабря 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Почётный член Национального исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, почётный член СИГРЭ Г.С. Нудельман поздравляет участников Сообщества с наступающими новогодними праздниками в стихах:

Мировому народу к Новому году!

Со стороны, конечно, год дурацкий!
Но важно то, что ОН возьмет права,
И люди вновь отметят этот праздник,
У трезвых закружится голова…
Опять молить у Бога будем Радость,
Здоровье и Успех, и Благодать.
Скорее б завершилась эта гадость,
Которую КАВИД именовать!
Из моды пусть скорей исчезнут маски,
Пусть снова станет честным весь народ!
От всей души, не ради лишь отмазки.
Пусть бедным в лотерее повезет!
И пусть ничто не сможет мир нарушить!
Друзья, я всем желаю светлых дней.
Пусть толерантность в мире существует
Хоть ты араб, хоть русский, хоть еврей!
И пусть растет младое поколенье,
Улыбка пусть не гаснет на устах.
Да мы найдем, найдем в себе терпенье
И, верю, заживем теперь не так!

 

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Источник: РНК СИГРЭ

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