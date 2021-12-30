Почётный член Национального исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, почётный член СИГРЭ Г.С. Нудельман поздравляет участников Сообщества с наступающими новогодними праздниками в стихах:

Мировому народу к Новому году!

Со стороны, конечно, год дурацкий!

Но важно то, что ОН возьмет права,

И люди вновь отметят этот праздник,

У трезвых закружится голова…

Опять молить у Бога будем Радость,

Здоровье и Успех, и Благодать.

Скорее б завершилась эта гадость,

Которую КАВИД именовать!

Из моды пусть скорей исчезнут маски,

Пусть снова станет честным весь народ!

От всей души, не ради лишь отмазки.

Пусть бедным в лотерее повезет!

И пусть ничто не сможет мир нарушить!

Друзья, я всем желаю светлых дней.

Пусть толерантность в мире существует

Хоть ты араб, хоть русский, хоть еврей!

И пусть растет младое поколенье,

Улыбка пусть не гаснет на устах.

Да мы найдем, найдем в себе терпенье

И, верю, заживем теперь не так!

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