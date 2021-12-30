«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по замене изоляторов на воздушных линиях электропередачи в регионах Поволжья. Мероприятия проведены в рамках ремонтной кампании. Общий объем инвестиций составил более 36 млн рублей.



Наибольшие количество изоляторов установлено на ЛЭП в Самарской и Нижегородской областях. Крупные работы выполнены на линии 500 кВ «Азот – Бугульма», «Заинская ГРЭС – Куйбышевская», «БАЭС – Куйбышевская №1», «БАЭС – Красноармейская 2», «ЖГЭС – Куйбышевская 1». Эти линии обеспечивают надежность выдачи мощности с Балаковской АЭС, Жигулевской ГЭС, Заинской ГРЭС.



В Нижегородской области наиболее крупные работы выполнены на линии 220 кВ «Борская – Семеновская». Линия, протяженностью 61,5 км является ключевой, обеспечивающей электроэнергией Борский и Семеновский районы Нижегородской области. Объект отвечает за надежность электроснабжения таких предприятий как, Борский стекольный завод, Борский силикатный завод, Борский трубный завод, фабрика «Хохломская роспись».



На объектах установлены изоляторы российского производства, выполненные из специального закаленного стекла. Этим обусловлена их высокая изолирующая способность, механическая прочность, химическая и термическая устойчивость. Кроме того, контроль за состоянием стеклянных изоляторов значительно проще – на них хорошо заметны возможные дефекты.



В целом работы проведены на 146 ЛЭП в девяти регионах Поволжья с общей численностью населения более 14 млн человек.