«Россети Ленэнерго» полностью завершили работы по комплексной реконструкции электрической сети 35-110 кВ в Петроградском районе Петербурга. Общий объем инвестиций составил 7 млрд рублей.

Это один из самых крупных проектов компании за последние годы, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Его реализация началась в 2014 году и включала целый комплекс работ.

Энергетики построили подстанцию 110/35 кВ «Карповская» мощностью 2х63 МВА, на которой впервые в России было реализовано единое пространство на оборудовании 110 кВ в элегазовом исполнении. Благодаря этому объект - высоконадежный, экологичный и пожаробезопасный. Торжественный ввод подстанции состоялся в декабре прошлого года, она повысила качество электроснабжения свыше 125 000 жителей города. Кроме того, на ПС «Карповская» создан резерв мощности для Петроградского района и Петровского острова, где активно ведется жилищное и автодорожное строительство.

Также в рамках проекта была проведена реконструкция подстанции 110 кВ «Петроградская» и подстанции 35 кВ «Волхов-Петроградская», построенной в 1926 году по плану ГОЭРЛО. В рамках работ по реконструкции ПС «Петроградская» специалисты «Россети Ленэнерго» произвели монтаж КРУЭ 35 кВ и заменили два силовых трансформатора, увеличив мощность каждого с 63 до 80 МВА. На ПС «Волхов-Петроградская», в свою очередь, было установлено новое КРУЭ 35 кВ с системами релейной защиты и автоматики, а также автоматической системой управления технологическими процессами.

В рамках проекта также построено восемь комплектных трансформаторных подстанций (КТПМ) 35/6 кВ 2х12,5 МВА суммарной мощностью 200 МВА в разных частях Петроградского района и проложено порядка 33,5 км новых кабельных линий 35 кВ к центрам питания.