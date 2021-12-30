Топ-5 задач кабельщиков
30 декабря 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Ленэнерго
«Россети Ленэнерго» полностью завершили работы по комплексной реконструкции электрической сети 35-110 кВ в Петроградском районе Петербурга. Общий объем инвестиций составил 7 млрд рублей.
Это один из самых крупных проектов компании за последние годы, направленный на повышение надежности электроснабжения потребителей. Его реализация началась в 2014 году и включала целый комплекс работ.
Энергетики построили подстанцию 110/35 кВ «Карповская» мощностью 2х63 МВА, на которой впервые в России было реализовано единое пространство на оборудовании 110 кВ в элегазовом исполнении. Благодаря этому объект - высоконадежный, экологичный и пожаробезопасный. Торжественный ввод подстанции состоялся в декабре прошлого года, она повысила качество электроснабжения свыше 125 000 жителей города. Кроме того, на ПС «Карповская» создан резерв мощности для Петроградского района и Петровского острова, где активно ведется жилищное и автодорожное строительство.
Также в рамках проекта была проведена реконструкция подстанции 110 кВ «Петроградская» и подстанции 35 кВ «Волхов-Петроградская», построенной в 1926 году по плану ГОЭРЛО. В рамках работ по реконструкции ПС «Петроградская» специалисты «Россети Ленэнерго» произвели монтаж КРУЭ 35 кВ и заменили два силовых трансформатора, увеличив мощность каждого с 63 до 80 МВА. На ПС «Волхов-Петроградская», в свою очередь, было установлено новое КРУЭ 35 кВ с системами релейной защиты и автоматики, а также автоматической системой управления технологическими процессами.
В рамках проекта также построено восемь комплектных трансформаторных подстанций (КТПМ) 35/6 кВ 2х12,5 МВА суммарной мощностью 200 МВА в разных частях Петроградского района и проложено порядка 33,5 км новых кабельных линий 35 кВ к центрам питания.
«Это уникальный проект, который позволил полностью модернизировать электросетевую инфраструктуру в историческом центре города. Все построенные и реконструированные энергообъекты – 100 % наблюдаемые и дистанционно управляемые. В рамках проведенных работ акцент был сделан на внедрение инновационных решений для современной городской среды, построение высокоавтоматизированной распределительной сети на базе современного оборудования. Мы не только повысили надёжность электроснабжения потребителей района, но и создали условия для его динамичного развития», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.
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