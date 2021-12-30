Cбер Про и RusCable.Ru про хеджирование
30 декабря 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
В рамках штаба электросетевого комплекса под руководством Первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова отмечено, что для обеспечения надежного электроснабжения потребителей с 30 декабря по 10 января выполнен весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий.
Главное:
На особом контроле электроснабжение медицинских учреждений, принимающих пациентов с COVID-19 - компании Группы «Россети» питают 442 таких учреждения, а также туристических зон и мест отдыха.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter