В рамках штаба электросетевого комплекса под руководством Первого заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова отмечено, что для обеспечения надежного электроснабжения потребителей с 30 декабря по 10 января выполнен весь комплекс необходимых организационно-технических мероприятий.

Главное:

Проведен внеплановый контроль работы электросетевых объектов.

Проверена работа противопожарных систем зданий, подстанций, складов в т.ч. масла и ГСМ.

Обеспечена полная готовность сил и средств. Ведется круглосуточное дежурство персонала. На случай аварийно-восстановительных работ подготовлено 10 тыс. бригад (48 тыс. энергетиков и 24 тыс. ед. спецтехники), при необходимости могут быть задействованы более 6 тыс. резервных источников снабжения (в сумме – более 500 МВт).

Укомплектован аварийный запас оборудования и материалов.

Во всех сетевых компаниях введен режим технологической тишины: с 30 декабря до окончания праздников не проводятся плановые работы и переключения, схемы сетей приведены к нормальным.

Усилены меры безопасности объектов.

На особом контроле электроснабжение медицинских учреждений, принимающих пациентов с COVID-19 - компании Группы «Россети» питают 442 таких учреждения, а также туристических зон и мест отдыха.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.