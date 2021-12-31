Топ-5 задач кабельщиков
31 декабря 2021, 12:04
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, Review, НОВЫЙ ГОД
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: RusCable.Ru
Настоящее кабельное телевидение 2022, которое можно посмотреть бесплатно вместе с RusCable.Ru. Устраивайтесь в своих уютных креслах и включайте новогодний "телевизор" от РусКабеля! Будут ваши любимые шоу, советские комедии, юмор, реклама и конечно новости и обращение президента! Все по кабельной теме, с легкой иронией и юмором! Кабельный бизнес, энергетика, электротехника и связь - все эти отрасли в специальном новогоднем выпуске шоу RusCable Review! Волшебство начинается! Команда медиахолдинга "РусКабель" поздравляет всех с Новым годом! Желаем Вам успехов и развития и конечно мы приготовили подарки!
Огромное спасибо нашим партнерам и друзьям RusCable.Ru, которые делают отрасль вместе с нами! В этом выпуске принимали участие:
Участники новостного сюжета: «РОСКАБЕЛЬ» (Беларусь), Александр Гусев (Медиахолдинг «РусКабель», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» , LAPP, ХКА, УГМК, "Электрокабель" Кольчугинский завод, "Камит-Экспорт", Орловский кабельный завод, КЗ "Цветлит", Shirokov - Кабель ГОСТ,, Калужский кабельный завод, Росстандарт, Завод кабельных полимеров Genesis, Изолятор-АКС, ООО«МТК» (Resy Filtration), CHINT, Евгения Гусева («РусКабель»), Завод «Кубанькабель», НПП "Герда", Россети Сибирь", TavridaElectric, «СмоленскЭлектроКабель» VOLTA, "Режкабель", РусСалоКлуб Евгения Ферафонтова, Ассоциации «Электрокабель», «Ярославский кабель», "Марпосадкабель». Полный эфир по ссылке - https://youtu.be/KD96ed7bM1k
Это был интересный год! Спасибо, что встречаете его вместе с RusCable.Ru!
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