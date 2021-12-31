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Новогоднее кабельное телевидение 2022 от RusCable.Ru! Спецвыпуск RusCable Review и подарки!

Новогоднее кабельное телевидение 2022 от RusCable.Ru! Спецвыпуск RusCable Review и подарки!

31 декабря 2021, 12:04
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru, Review, НОВЫЙ ГОД
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

Обсуждают на форуме (4)

Время чтения ≈ 4 мин
709

Настоящее кабельное телевидение 2022, которое можно посмотреть бесплатно вместе с RusCable.Ru. Устраивайтесь в своих уютных креслах и включайте новогодний "телевизор" от РусКабеля! Будут ваши любимые шоу, советские комедии, юмор, реклама и конечно новости и обращение президента! Все по кабельной теме, с легкой иронией и юмором! Кабельный бизнес, энергетика, электротехника и связь - все эти отрасли в специальном новогоднем выпуске шоу RusCable Review! Волшебство начинается! Команда медиахолдинга "РусКабель" поздравляет всех с Новым годом! Желаем Вам успехов и развития и конечно мы приготовили подарки!

Подарки от RusCable.Ru!

  • Новые стикеры уже доступы в telegram, пользуйтесь и общайтесь! https://t.me/addstickers/RusCable_2022
  • Обновленный раздел "сервисы" . Все инструменты на одной странице https://www.ruscable.ru/info/service/
  • Получите 1 неделю бесплатного доступа к "тендерам" за прохождение "Переписи". Заполните форму и получите в январе 2022 года бесплатный доступ! https://www.ruscable.ru/promotion/cen...

Огромное спасибо нашим партнерам и друзьям RusCable.Ru, которые делают отрасль вместе с нами! В этом выпуске принимали участие:

Участники новостного сюжета: «РОСКАБЕЛЬ» (Беларусь), Александр Гусев (Медиахолдинг «РусКабель», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» , LAPP, ХКА, УГМК, "Электрокабель" Кольчугинский завод, "Камит-Экспорт", Орловский кабельный завод, КЗ "Цветлит", Shirokov - Кабель ГОСТ,, Калужский кабельный завод, Росстандарт, Завод кабельных полимеров Genesis, Изолятор-АКС, ООО«МТК» (Resy Filtration), CHINT, Евгения Гусева («РусКабель»), Завод «Кубанькабель», НПП "Герда", Россети Сибирь", TavridaElectric, «СмоленскЭлектроКабель» VOLTA, "Режкабель", РусСалоКлуб Евгения Ферафонтова, Ассоциации «Электрокабель», «Ярославский кабель», "Марпосадкабель». Полный эфир по ссылке - https://youtu.be/KD96ed7bM1k

Это был интересный год! Спасибо, что встречаете его вместе с RusCable.Ru!

Cмотрите новогодний квартирник, который мы провели 30 декабря!

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Обсуждают на форуме (4)

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