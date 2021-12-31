Настоящее кабельное телевидение 2022, которое можно посмотреть бесплатно вместе с RusCable.Ru. Устраивайтесь в своих уютных креслах и включайте новогодний "телевизор" от РусКабеля! Будут ваши любимые шоу, советские комедии, юмор, реклама и конечно новости и обращение президента! Все по кабельной теме, с легкой иронией и юмором! Кабельный бизнес, энергетика, электротехника и связь - все эти отрасли в специальном новогоднем выпуске шоу RusCable Review! Волшебство начинается! Команда медиахолдинга "РусКабель" поздравляет всех с Новым годом! Желаем Вам успехов и развития и конечно мы приготовили подарки!

Подарки от RusCable.Ru!

Новые стикеры уже доступы в telegram, пользуйтесь и общайтесь! https://t.me/addstickers/RusCable_2022

Обновленный раздел "сервисы" . Все инструменты на одной странице https://www.ruscable.ru/info/service/

Получите 1 неделю бесплатного доступа к "тендерам" за прохождение "Переписи". Заполните форму и получите в январе 2022 года бесплатный доступ! https://www.ruscable.ru/promotion/cen...

Огромное спасибо нашим партнерам и друзьям RusCable.Ru, которые делают отрасль вместе с нами! В этом выпуске принимали участие:

ГК "Москабельмет" - футболка на "диванном аналитике" https://www.mkm.ru/

Компания "ЭТМ" - форум ЭТМ - стендап http://www.electricforum.ru/

Кабельный завод "Цветлит" - поздравление отрасли https://zvetlit.ru/

ПАО "Россети" - кабельный криминал https://www.rosseti.ru/

RusCableCLUB - Что? Где? Когда? https://club.ruscable.ru/

Ассоциация "Электрокабель" - Что? Где? Когда? http://www.elektrokabel.ru/

Максим Третьяков (президент АЭК) - Что? Где? Когда? https://t.me/mvt_aek/

Алюминиевая Ассоциация - Что? Где? Когда? https://www.aluminas.ru/

СмоленскЭлектроКабель (VOLTA) - поздравление https://selcab.ru/

Орловский кабельный завод (бренд VOLTEX) - Телемагазин https://voltex-cable.ru/

Kabel.FМ - подкаст "На проводе!" - голос из трубки http://kabel.fm/

EL-комитет и Дмитрий Зорин - человек за дверью https://t.me/EL_Komitet/

НикПВХ, ВНИИКП, ВХЗ, ПодольскКабель - шутка про испытания ПВХ LS "Дым раздора" https://ruscable.ru/link/dYd661

Проект RusCable NEWS - новости на "Рускабеле" https://video.ruscable.ru/?cat=20

Участники новостного сюжета: «РОСКАБЕЛЬ» (Беларусь), Александр Гусев (Медиахолдинг «РусКабель», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» , LAPP, ХКА, УГМК, "Электрокабель" Кольчугинский завод, "Камит-Экспорт", Орловский кабельный завод, КЗ "Цветлит", Shirokov - Кабель ГОСТ,, Калужский кабельный завод, Росстандарт, Завод кабельных полимеров Genesis, Изолятор-АКС, ООО«МТК» (Resy Filtration), CHINT, Евгения Гусева («РусКабель»), Завод «Кубанькабель», НПП "Герда", Россети Сибирь", TavridaElectric, «СмоленскЭлектроКабель» VOLTA, "Режкабель", РусСалоКлуб Евгения Ферафонтова, Ассоциации «Электрокабель», «Ярославский кабель», "Марпосадкабель». Полный эфир по ссылке - https://youtu.be/KD96ed7bM1k

Это был интересный год! Спасибо, что встречаете его вместе с RusCable.Ru!

Cмотрите новогодний квартирник, который мы провели 30 декабря!