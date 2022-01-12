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В бухте Сероглазка пройдет реконструкция морского терминала

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объектов морского терминала «Сероглазка» на территории Петропавловск-Камчатского морского порта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Терминал «Сероглазка», расположенный в одноименной бухте в Авачинской губе, входит в состав морского порта Петропавловска-Камчатского. Предприятие также является резидентом Свободного порта Владивосток, реализуя проект по созданию современного морского перевалочного комплекса по обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция объектов терминала «Сероглазка», предназначенных для перевалки генеральных грузов, их кратковременного хранения на складских площадках, а также для обслуживания транспортных и рыбопромысловых судов. На береговой полосе предприятия размещается восемь причалов. Реконструкцией будут охвачены зоны причалов № 4, 5, 6, 7, 8.

В ходе работ также предполагается расширение территории складского хранения и организация новых площадок складирования крупнотоннажных контейнеров, прокладка кабельных электротехнических каналов с установкой кабельных колонок, устройство твердого покрытия на всей территории реконструируемого терминала.

Генеральный проектировщик – АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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