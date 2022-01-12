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Завод горячего оцинкования построят в ОЭЗ "Узловая"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство завода по производству горячего оцинкования стальных изделий и конструкций. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Инвестиционный проект по строительству производства металлопокрытий реализует ООО «Гальватех» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», открытой в 2016 году  в Узловском районе Тульской области.

В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, на площадке резидента ОЭЗ предусмотрено строительство завода по производству горячего оцинкования изделий и конструкций промышленного назначения. Сортамент продукции нового предприятия включает в себя стальные конструкции опор ЛЭП, осветительных опор и матч сотовой связи, металлоконструкции контактных сетей железных и автомобильных дорог, дорожных ограждений, а также прицепы легковых автомобилей и другие металлоконструкции и металлоизделия. Общий объем производства горячеоцинкованных конструкций составит до 55 тысяч тонн в год.

На проектируемом участке разместят производственный корпус, включающий в себя цех цинкования, склад, насосную станцию, газораспределительный пункт, очистные сооружения и другие производственные и вспомогательные объекты и коммуникации. 
Генеральная проектная организация – ООО «КомСтройПроект».

Фото: ОЭЗ «Узловая»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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