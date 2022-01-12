Предприятия, расположенные на ТОР «Хабаровск», получили возможность потреблять электроэнергию по сниженному в два раза тарифу – около 2,8 рубля за кВт.ч за счет веденных в эксплуатацию внутриплощадочных электросетей, присоединенных к сетям ЕНЭС (единой энергосети)

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики построила и ввела в эксплуатацию внутриплощадочные сети электроснабжения на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск». Энергообъекты созданы в рамках обеспечения инфраструктурой резидентов ТОР на средства федерального бюджета. Стоимость строительства составила 495,9 млн рублей.

«В ходе работ проложено более 60 километров кабельных линий, смонтировано 8 распределительных пунктов, охватывающих всю территорию площадки «Ракитное». Общая предоставляемая резидентам ТОР «Хабаровск» мощность составила 52,23 МВт. Сеть электроснабжения обеспечит питанием на постоянной основе производственные и административные объекты резидентов, позволит эксплуатировать введенные в 2021 году объекты инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, подключать новых резидентов», - сообщила директор управляющей компании ТОР «Хабаровск» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Ирина Серова.

Серова отметила, что внутриплощадочные сети обеспечивают подачу электроэнергии от подстанции 220 кВ «Восток», построенной по договору на технологическое присоединение между КРДВ и ПАО «ФСК ЕЭС». За счет присоединения к сетям ЕНЭС (единой энергосети) тариф на электроэнергию для резидентов снижен в два раза и составляет около 2,8 рубля за кВт.ч. Это позволит предприятиям уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и сделает ее более конкурентоспособной.

«Обеспечение резидентов ТОР необходимой инфраструктурой – один из важнейших приоритетов Корпорации. Доступность коммуникаций напрямую способствует успешной реализации инвестпроектов, дает мощный импульс появлению новых производств, созданию новых рабочих мест в регионах Дальнего Востока. Особое внимание созданию объектов электро-, водо- и газоснабжения, водоотведения и дорог для резидентов ТОР на Дальнем Востоке уделяют как Минвостокразвития России, так и Правительство РФ в целом. На эти цели выделяются значительные средства из федерального и региональных бюджетов», - подчеркивает заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по строительству и инфраструктуре Евгений Николайчук.

Также Николайчук отметил, что ускорить создание необходимой для социально-экономического развития макрорегиона инфраструктуры позволит программа «Дальневосточная концессия». Механизм, разработанный Минвостокразвития России и КРДВ, предполагает возмещение от 50 до 100% затрат инвестора на создание инфраструктуры в течение 10–12 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Сметная стоимость 35 пилотных проектов с применением «Дальневосточной концессии» составляет 272 млрд рублей. 8 из них на сумму 190 млрд рублей – инфраструктура для инвесторов.

На сегодняшний день площадка «Ракитное» ТОР «Хабаровск» обеспечена газоснабжением, объектами водоснабжения и водоотведения. В ходе создания инфраструктуры прокладывается внутриплощадочная автодорожная сеть, планируются к возведению офисные и производственные помещения, объекты сервиса.

На площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» выполняют проекты 19 резидентов, 5 проектов реализовано. Общая сумма инвестиций в проекты по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составляет 12,21 млрд рублей, создается 1120 новых рабочих мест. Фактически резиденты вложили в экономику Хабаровского края 3,42 млрд рублей, создали 371 рабочее место.