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12 января 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: АККРЕДИТАЦИЯ, ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
Аккредитованный независимый испытательный центр, входящий в число крупнейших центров России, оказывает услуги по испытанию электротехнической продукции для производителей. По итогам 2021 года проведено 287 испытаний в испытательном центре на базе «ЗЭТО».
Область аккредитации испытательного центра охватывает широкий спектр электротехнической продукции от комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств до трансформаторов тока и напряжения.
Аккредитация испытательного центра позволяет выполнять испытания различного характера:
Испытательный центр имеет две уникальные установки:
«Испытательный центр соответствует самым высоким требованиям для проверки качества электротехнической продукции. Испытательный диапазон центра охватывает широкий спектр тестов различного характера. Приглашаем производителей проводить испытания», — Иван Миронов, директор по испытаниям и исследованиям.
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