Аккредитованный независимый испытательный центр, входящий в число крупнейших центров России, оказывает услуги по испытанию электротехнической продукции для производителей. По итогам 2021 года проведено 287 испытаний в испытательном центре на базе «ЗЭТО».



Область аккредитации испытательного центра охватывает широкий спектр электротехнической продукции от комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств до трансформаторов тока и напряжения.

Аккредитация испытательного центра позволяет выполнять испытания различного характера:

Высоковольтные испытания напряжением промышленной частоты, грозового импульса

Тепловые испытания

Климатические испытания

Испытания защитных аппаратов

Механические ресурсные испытания и др.

Испытательный центр имеет две уникальные установки:

Климатическая камера на воздействие повышенной влажности воздуха, объем 30 м3

Установка на нагрев номинальным током на напряжение до и свыше 1 кВ при длительном протекании постоянного до 37,5 кА