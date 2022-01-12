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Испытательный центр на базе "ЗЭТО" – гарантия надежности и качества

Испытательный центр на базе ЗЭТО – гарантия надежности и качества

12 января 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: АККРЕДИТАЦИЯ, ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Аккредитованный независимый испытательный центр, входящий в число крупнейших центров России, оказывает услуги по испытанию электротехнической продукции для производителей. По итогам 2021 года проведено 287 испытаний в испытательном центре на базе «ЗЭТО».

Область аккредитации испытательного центра охватывает широкий спектр электротехнической продукции от комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств до трансформаторов тока и напряжения.

Аккредитация испытательного центра позволяет выполнять испытания различного характера:

  • Высоковольтные испытания напряжением промышленной частоты, грозового импульса
  • Тепловые испытания
  • Климатические испытания
  • Испытания защитных аппаратов
  • Механические ресурсные испытания и др.

Испытательный центр имеет две уникальные установки:

  • Климатическая камера на воздействие повышенной влажности воздуха, объем 30 м3
  • Установка на нагрев номинальным током на напряжение до и свыше 1 кВ при длительном протекании постоянного до 37,5 кА

«Испытательный центр соответствует самым высоким требованиям для проверки качества электротехнической продукции. Испытательный диапазон центра охватывает широкий спектр тестов различного характера. Приглашаем производителей проводить испытания», — Иван Миронов, директор по испытаниям и исследованиям.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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