Воронежский завод «Сименс Энергетика Трансформаторы» произведёт 236 тяговых трансформаторов для 59 локомотивов грузового типа 2ЭС7 («Черный гранит»).

Оборудование, производимое ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы», представляет собой комбинацию тягового трансформатора и дросселя резонансного фильтра, которые установлены в одном баке и имеют общую систему охлаждения. Первая партия в объеме 80 трансформаторов для локомотивов этого типа уже произведена и поставлена заказчику. Завершение поставок запланировано на 2023 год.

Грузовой электровоз 2ЭС7 – локомотив переменного тока с асинхронным тяговым приводом, разработанный и выпущенный на заводе «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс Мобильность»). Данный локомотив предназначен для вождения поездов повышенной длины и массы, хорошо зарекомендовал себя для работы в суровых климатических условиях, а также имеет пониженный удельный расход электроэнергии. Электровозы серии 2ЭС7 уже эксплуатируются ООО «РЖД», также заключен контракт на поставку 22 машин с компанией SilkWay Transit.

«На рынке железнодорожного машиностроения и подвижного состава России количество участников ограничено. Это обусловлено техническими требованиями заказчика к конечному изделию, его качеству, надежности и сроку службы. Тем приятнее отметить, что заказчик выбрал именно нас в качестве поставщика такого важного оборудования для локомотива 2ЭС7 как тяговые трансформаторы. Мы не стоим на месте, продукция нашего завода уже несколько лет поставляется в Европу. Основная задача на настоящий момент – это соблюсти баланс между инновационным подходом, развитием производственных мощностей и локальных поставщиков и стоимостью изделия с учетом коньюнктурных изменений последних месяцев», – отметил Нафис Вертманн руководитель подразделения тяговых трансформаторов ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы».

«В условиях мировой пандемии и обостренной ситуации, связанной с ростом цен на сырьевые материалы и комплектующие и, по сути, инфляционной конъюнктурой на мировом рынке, четкое и своевременное взаимодействие всех участников проекта от конечного заказчика до самого последнего поставщика – это практически единственный и правильный путь внедрения новых технологий для модернизации железнодорожного подвижного состава и развития экономики нашей страны. Совместно мы сделали локомотив 2ЭС7 успешным, он первым вышел вывел наше совместное предприятие на экспортный рынок. В компании «Сименс Энергетика» и воронежском заводе мы видим надежного партнера, который гибко отвечает нашим требованиям и всегда готов к решению поставленных задач», - добавил директор бизнес-подразделения «Подвижной состав» компании «Сименс Мобильность» в России Дмитрий Кузнецов.

«Сименс Энергетика» – ведущая мировая технологическая компания в сфере энергетики. Вместе со своими клиентами и партнерами компания создает энергетические системы будущего, способствуя более устойчивому развитию мира. Благодаря широкому портфелю предлагаемых компанией продуктов, решений и услуг «Сименс Энергетика» работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения «Сименс Энергетика» включают в себя технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы. Более 50% портфеля продукции компании уже представлено декарбонизированными решениями. Владея мажоритарной долей акций компании «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (SGRE), «Сименс Энергетика» играет лидирующую роль на мировом рынке возобновляемой энергетики. Согласно оценкам, одна шестая всей производимой в мире электроэнергии вырабатывается с использованием технологий «Сименс Энергетика». Компания насчитывает 90 тыс. сотрудников более чем в 90 странах мира. По итогам 2020 финансового года оборот «Сименс Энергетика» составил около 27,5 млрд евро. www.siemens-energy.com

ООО «Сименс Энергетика» – локальная компания «Сименс Энергетика» в России, мирового лидера в энергетической инфраструктуре. «Сименс Энергетика» обладает обширными компетенциями практически по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и предлагает уникальный по своей комплексности портфель для производителей электроэнергии, операторов магистральных сетей, нефтегазовой промышленности и других энергоемких отраслей. Продукты, решения, системы и технологии компании предназначены для добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, производства энергии и тепла на центральных и распределенных ТЭС, передачи энергии и обеспечения стабильности сети. Сюда также относятся технологии для передачи энергии, включая ее хранение. В России компания «Сименс Энергетика» также располагает производственными технологическими комплексами «Сименс Технологии Газовых Турбин» и «Сименс Энергетика Трансформаторы». Штат сотрудников, включая предприятия, составляет свыше 800 человек.

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ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы» входит в группу компаний «Сименс Энергетика» в России, глобального технологического лидера на мировом энергетическом рынке. Трансформаторный завод ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы» интегрирован в глобальную технологическую и производственную сеть «Сименс Энергетика» и оснащен современным оборудованием от ведущих мировых производителей. ООО «Сименс Энергетика Трансформаторы» производит силовые и автотрансформаторы мощностью до 250 МВА классом напряжения до 330 кВ для генерирующих и электросетевых компаний, предприятий промышленности и инфраструктуры России и стран СНГ, а также тяговые трансформаторы и дроссели для электропоездов и локомотивов. Также завод производит пожаробезопасные трансформаторы с биоразлагаемым диэлектриком MIDEL®, электропечные трансформаторы и мобильные трансформаторы для быстрой замены вышедшего из строя оборудования.