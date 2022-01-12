АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) в 2021 году получил заключение о подтверждении производства 2880 типов продукции на территории России.

Для сотрудничества с государственными и муниципальными предприятиями продукция производителя должна быть включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Для включения в данный реестр 2880 наименований кабельно-проводниковой продукции, производимой АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (ЭКЗ), получили заключение Торгово-промышленной палаты РФ и Минпромторга России.

«В номенклатуре «Электрокабеля» – более 40 групп кабельных изделий для различных областей и условий применения. Отечественный рынок имеет огромный потенциал, поэтому работа по включению изделий в реестр российской промышленной продукции ведется нашими специалистами на постоянной основе», – отметила начальник управления сертификации и интегрированной системы менеджмента качества предприятия Ирина Зверева.

В 2021 году в перечень кабельно-проводниковой продукции, изготавливаемой на «ЭКЗ» и способной заменить импортные изделия, включены различные виды телефонного, судового кабеля, кабеля связи, управления и других.

«Продукция ЭКЗ востребована в энергетике, металлургии, телекоммуникационной сфере, горнорудной и нефтегазовой промышленности. Проекты ведущих российских корпораций реализуются с применением кабелей и проводов завода. Внесение изделий предприятия в реестр российской промышленной продукции позволит расширить наши позиции на внутреннем рынке», – подчеркнул директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» объединяет принадлежащие «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) кабельные активы: АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «Сибкабель», АО «Уралкабель» и АО «НИКИ г. Томск». Производит силовые кабели, а также кабели для горнорудной, нефтяной, автомобильной промышленности, организаций связи. Общая номенклатура продукции, производимой предприятиями Холдинга, более 170000 маркоразмеров. ООО «ХКА» имеет развитую сеть продаж, в том числе и собственные склады хранения в различных регионах России.