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Экспорт российского алюминия за 11 месяцев 2021 года вырос на 65,9%

Экспорт российского алюминия за 11 месяцев 2021 года вырос на 65,9%

14 января 2022, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, ЭКСПОРТ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ТАСС

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Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в январе - ноябре 2021 года вырос на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $6,35 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. При этом в натуральном выражении экспорт необработанного алюминия составил 3,19 млн тонн, увеличившись на 31,1%.

Доходы России от экспорта рафинированной меди и необработанных медных сплавов за 11 месяцев 2021 года сократились в годовом выражении на 4,2%, до $3,64 млрд. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился на 32,9%, до 440,5 тыс. тонн.

В то же время РФ экспортировала 45,1 тыс. тонн необработанного никеля, что на 57,5% ниже, чем годом ранее, а доходы от экспорта упали на 43,2%, до $789,4 млн.

Согласно данным ФТС, в ноябре 2021 г. экспорт алюминия составил 228,2 тыс. тонн (увеличившись на 66% к предыдущему месяцу), меди и сплавов - 2 тыс. тонн (на 15,1% больше, чем в октябре), никеля - 100 тонн (в октябре этот металл практически не экспортировался).

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

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Источник: ТАСС

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