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Кабельный завод "АЛЮР" получил сертификат единого международного образца IQNet

С 21 по 23 декабря 2021 в ООО «Кабельный завод «АЛЮР» проходил аудит функционирующей в организации системы менеджмента качества на соответствие требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международного ISO 9001:2015 стандартов.

Аудит проводился органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург», который является членом Международной сети по сертификации IQNet и имеет международную аккредитацию, признанную Международным Аккредитационным Форумом (International Accreditation Forum (IAF).

Полученные по результатам аудита сертификаты подтверждают, что в основе производства ООО «Кабельного завода «АЛЮР» заложен ряд принципов, среди которых важнейшими являются:

  1. ориентация на потребителя;
  2. постоянные улучшения;
  3. использование процессного подхода;
  4. принятие решений на основе фактов;
  5. менеджмент взаимоотношений;
  6. лидерство руководства;
  7. вовлеченность и взаимодействие персонала.


Соответствие стандарту ISO 9001:2015 указывает на то, что ООО «Кабельный завод «АЛЮР»:

  1. совершенствует свою деятельность за счет выявления и устранения потерь в ходе её функционирования;
  2. улучшает внутренние механизмы планирования, взаимодействия и систем распределения ресурсов;
  3. повышает качество продукции и производительность;
  4. выпускает продукцию соответствующую требованиям и ожиданиям потребителей;
  5. является конкурентоспособной организацией.


Важным элементом стандарта ISO 9001:2015 является проверка функционирования системы менеджмента качества и ее пригодности на уровне внутренних аудитов, которые осуществляются на ООО «Кабельном заводе «АЛЮР» регулярно.

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Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"

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