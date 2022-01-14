С 21 по 23 декабря 2021 в ООО «Кабельный завод «АЛЮР» проходил аудит функционирующей в организации системы менеджмента качества на соответствие требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международного ISO 9001:2015 стандартов.

Аудит проводился органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург», который является членом Международной сети по сертификации IQNet и имеет международную аккредитацию, признанную Международным Аккредитационным Форумом (International Accreditation Forum (IAF).

Полученные по результатам аудита сертификаты подтверждают, что в основе производства ООО «Кабельного завода «АЛЮР» заложен ряд принципов, среди которых важнейшими являются:

ориентация на потребителя; постоянные улучшения; использование процессного подхода; принятие решений на основе фактов; менеджмент взаимоотношений; лидерство руководства; вовлеченность и взаимодействие персонала.



Соответствие стандарту ISO 9001:2015 указывает на то, что ООО «Кабельный завод «АЛЮР»:

совершенствует свою деятельность за счет выявления и устранения потерь в ходе её функционирования; улучшает внутренние механизмы планирования, взаимодействия и систем распределения ресурсов; повышает качество продукции и производительность; выпускает продукцию соответствующую требованиям и ожиданиям потребителей; является конкурентоспособной организацией.



Важным элементом стандарта ISO 9001:2015 является проверка функционирования системы менеджмента качества и ее пригодности на уровне внутренних аудитов, которые осуществляются на ООО «Кабельном заводе «АЛЮР» регулярно.