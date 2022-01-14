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14 января 2022, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: АЛЮР, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "АЛЮР"
С 21 по 23 декабря 2021 в ООО «Кабельный завод «АЛЮР» проходил аудит функционирующей в организации системы менеджмента качества на соответствие требованиям национального ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и международного ISO 9001:2015 стандартов.
Аудит проводился органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург», который является членом Международной сети по сертификации IQNet и имеет международную аккредитацию, признанную Международным Аккредитационным Форумом (International Accreditation Forum (IAF).
Полученные по результатам аудита сертификаты подтверждают, что в основе производства ООО «Кабельного завода «АЛЮР» заложен ряд принципов, среди которых важнейшими являются:
Соответствие стандарту ISO 9001:2015 указывает на то, что ООО «Кабельный завод «АЛЮР»:
Важным элементом стандарта ISO 9001:2015 является проверка функционирования системы менеджмента качества и ее пригодности на уровне внутренних аудитов, которые осуществляются на ООО «Кабельном заводе «АЛЮР» регулярно.
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