В Ненецком автономном округе реконструируют автомобильную дорогу от Нарьян-Мара до Усинска, а также построят мост через реку Куя, сообщает RosTender.info.

Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» проводит открытый конкурс на разработку предпроектной документации. Согласно техническому заданию, протяженность реконструируемого участка составит 97 километров. На восьмом километре построят мост через реку Куя.

Подрядчику предстоит завершить работы до начала декабря 2022 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до 31 января, начальная цена контракта составляет 197 млн рублей из окружного бюджета.

Фото: пресс-служба администрации НАО