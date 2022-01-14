Мировое энергопотребление в течение 15-20 лет вырастет на 30%. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на полях Гайдаровского форума.

"Президент сказал, что надо подходить сбалансировано, поэтапно и плавно переходить [к энергопереходу] с тем, чтобы не создать проблемы для экономики, для развития человечества. Все-таки мировая экономика растет, и растет потребление энергии, и в ближайшие 15-20 лет потребление энергии вырастет еще на 30%", - отметил он.

По словам Новака, в настоящий момент необходимо рассматривать вопросы энергобезопасности. "Все согласны, что доля углеводородов будет снижаться, но она все равно останется видной в общемировом энергетическом балансе", - подчеркнул вице-премьер.

Доля углеводородов

Доля углеводородов в мировом энергетическом балансе к 2040-2050 годам может снизиться с 85% до 70%, заявил Новак. "Сейчас если доля углеводородов составляет 85%, по разным оценкам, она снизится до 50-75%. Я привержен тому, что около 70% будет доля углеводородов к 2040-2050 годам", - сказал он.

Новак также отметил, что оставшиеся 30% в энергобалансе - это достаточно большой объем даже для возобновляемых источников энергии.

При этом вице-премьер подчеркнул, что сейчас в российском топливно-энергетическом балансе доля угля и нефти составляет всего 34%, в то время как в среднем по миру - свыше 50%. "Потому у нас очень большая доля атомной энергетики - 20%, у нас 20% [доля] гидрогенерации несмотря на то, что возобновляемые источники - это чуть меньше 1% в настоящее время. И порядка 45% - это газ, а газ является переходным чистым источником энергии, который тоже во всем мире является одним из основных", - отметил Новак.​​​

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.