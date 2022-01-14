Отходы недропользования и бытовая техника должны первоочередно использоваться в качестве вторичных материалов. В первом квартале 2022 года правительство подготовит дорожные карты по использованию вторичных отходов в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В качестве примеров, с моей точки зрения, успешных кейсов вовлечения потенциальных отходов в экономику замкнутого цикла - это отходы недропользования <...> С моей точки зрения, все эти отходы можно использовать как в рекультивации земель, как в самом недропользовании, так и в строительной отрасли. Совершенно спокойно можно из этих отходов делать строительные материалы, использовать их, например, в дорожном строительстве", - сообщила она, выступая на сессии "Циклическая экономика: как из мусора делать деньги" Гайдаровского форума в пятницу.

По словам Абрамченко, еще одно направление отходов, которое необходимо вовлекать в экономику замкнутого цикла первоочередно, - это электроника.

"Второй блок - это отходы, связанные с электроникой, бытовой техникой. По данным экспертов, в мире это один из самых быстрорастущих видов отходов", - отметила она.

Вице-премьер сообщила, что в первом квартале 2022 года будут утверждены дорожные карты по использованию отходов.

"Мы выбрали три основные отрасли - это сельское хозяйство, строительный комплекс и промышленность наша, где возможно использовать отходы в качестве использования вторичных материальных ресурсов. Вот такие три дорожные карты утвердим в первом квартале 2022 года", - рассказала она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Фадеичев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС