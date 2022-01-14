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"Россети ФСК ЕЭС" установила цифровые защиты на крупнейшей в Хакасии подстанции напряжением 220 кВ

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала релейную защиту на подстанции 220 кВ «Абакан-районная». Установлено пять современных микропроцессорных шкафов. Благодаря этому повышена надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей городов Абакана и Черногорска с общим населением 242 тыс. человек.

Современные устройства на базе микропроцессорных терминалов релейной защиты (РЗА) смонтировали взамен выработавших свой ресурс микроэлектронных аналогов. Они обеспечивают защиту от коротких замыканий трех цепей линии электропередачи 220 кВ «Абакан-районная – Абаканская» и первой цепи ЛЭП 220 кВ «Абакан-районная – Сора».

Новые устройства РЗА отличаются быстродействием, чувствительностью к минимальным значениям аварийных параметров. Благодаря встроенным функциям самодиагностики повышена надежность защит.

Мощность подстанции 220 кВ «Абакан-районная» составляет 400 МВА. Она обеспечивает выдачу электроэнергии, производимой Абаканской ТЭЦ, в энергосистему Республики Хакасии, а также питает гг. Абакан и Черногорск, в том числе самый крупный в Хакасии угольный разрез «Черногорский».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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