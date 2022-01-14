Вторую очередь завода по производству санитарно-гигиенической продукции в Калужской области построят в 2023 году, сообщает в пятницу пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК).

"Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) поддержал проект строительства второй очереди завода по производству санитарно-гигиенической продукции в Калужской области. Ввод в эксплуатацию второй бумагоделательной машины (БДМ-2) и запуск серийного производства запланирован на первый квартал 2023 года", - указано в сообщении.

ФРП одобрил заем по программе "Приоритетные проекты" в размере 2 млрд рублей компании ООО "Архбум тиссью групп" (ИП "Ворсино", Калужская область, дочернее предприятие АО "Архангельский ЦБК"). С помощью займа ФРП предприятие запустит вторую очередь завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из нее под собственным брендом Soffione. Мощность производства увеличится в два раза и составит 140 тыс. тонн готовой продукции в год.

"Архбум тиссью групп" значительно расширит ассортимент продукции за счет установки второй бумагоделательной машины и новых конвертинговых линий. В частности, планируется начать производство продукции с назначением использования "вне дома" (бумажные полотенца Z и V сложений, индустриальные рулоны). Сырьем для производства продукции будет первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины, выпускаемая на ключевом предприятии Pulp Mill Holding в России - Архангельском ЦБК.

Применяемые технологии позволят выпускать продукцию с улучшенными показателями объема, мягкости, тиснения, различных форм и сложности. В ходе реализации проекта будет создано более 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций Pulp Mill Holding во вторую очередь "Архбум тиссью групп" составит более 10 млрд рублей.

ООО "Архбум тиссью групп" - крупнейший инвестиционный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость оценивается в более чем 30 млрд рублей. В настоящее время компания успешно реализует продукцию по всей территории России, в странах СНГ и Европе под собственным брендом Soffione.