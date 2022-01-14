С 1 января 2022 года российская строительная отрасль перешла на обязательное применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в системе государственного заказа. Как ожидается, результатом будут существенное повышение дисциплины и прозрачности на государственных стройках, экономия времени и денежных средств. О переходе на обязательное применение ТИМ поговорили на экспертной дискуссии «Технологии информационного моделирования – драйвер или барьер развития строительного комплекса России» на Гайдаровском форуме-2022, проходящем в Президентской академии.

В дискуссии приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Константин Михайлик, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь Манылов, член Правления ГК BIMeister Николай Бурлуцкий и президент ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования», руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов, выступивший в роли модератора.

Константин Михайлик обратил внимание на то, что ключевая задача Минстроя - осуществить постепенный переход к тому, чтобы информационная модель в обязательном порядке охватывала полный цикл объекта капитального строительства - от проектирования до момента вывода его из эксплуатации. И сейчас ведомство работает над созданием единой платформы со всеми программными продуктами российских разработчиков. «Мы точно с вами знаем, что у нас есть программное обеспечение российского производства, крайне эффективное, удобное с точки зрения пользователей и выполняемых задач, для каждого этапа жизненного цикла по отдельности. Оно сегодня не объединено в единую линейку продуктов», - сказал он. По словам Константина Михайлика, к концу 2022 года эта задача будет решена - разрозненные российские программные продукты в строительной отрасли будут сведены в единую систему и интегрированы с государственными информационными системами.

Игорь Манылов подчеркнул, что в Главгосэкспертизе выступают за постепенный, эволюционный переход к работе с технологиями информационного моделирования, признавая при этом, что переход должен быть быстрым. По его словам, «нельзя, чтобы программное обеспечение и IT перевесило работу с процессами». Он также отметил высокий уровень готовности участников российской строительной отрасли к такому переходу.

По мнению Михаила Викторова, крупные строительные корпорации готовы к использованию современных технологий. Он привел в пример жилищное строительство, где введение ТИМ только предполагается, но компании уже начинают его внедрять. «Хочу отметить, что многие девелоперские холдинги не ждут, когда дело дойдет до них, и многие компании, внедряют технологии информационного моделирования», - сказал он, отметив при этом, что пока это все же делается на западном программном обеспечении.

Николай Бурлуцкий обратил внимание на то, что малый и средний бизнес пользуются господдержкой при переходе на отечественное программное обеспечение, и выразил надежду, что подобная поддержка будет оказываться и крупному бизнесу.

Фото: Сергей Карпухин/Будущее России. Национальные проекты/ТАСС