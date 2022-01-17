30 млрд рублей намерена потратить ТЕХНОНИКОЛЬ на развитие производства минеральной изоляции. Компания откроет два новых завода каменной ваты: в Новгородской области и в Казахстане, а также расширит выпуск специализированной продукции: для агросектора и судостроения. Часть вложений будет направлена на цифровизацию производства, решения для автоматизации стройки и поддержку каналов продаж. Инвестиции рассчитаны на 5 лет и позволят увеличить объем поставок минерального утеплителя на 30%.



По словам Василия Ткачева, руководителя направления "Минеральная изоляция" ТЕХНОНИКОЛЬ, открытие новых предприятий поможет удовлетворить накопившийся нереализованный спрос на каменную вату.

"Запуск завода в Новгородской области в 2024 году обеспечит потребности северо-западного региона РФ и позволит заняться экспортом в Европу. Начало производства минваты в Казахстане в 2023 разгрузит мощности завода в Челябинске, который ведет поставки в эту страну. Теперь эта часть продукции сможет остаться на внутреннем рынке и отправиться на отечественные стройки", – комментирует эксперт.

Новый российский завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ откроется в ОЭЗ "Новгородская". Его мощность достигнет 1,5 млн куб. м готовой продукции в год. Вложения в запуск двух очередей оцениваются в 11 млрд рублей. Строительство предприятия в Казахстане, недалеко от Алматы, начнется в первом квартале 2022 года. Ежегодно он будет выпускать до 1,4 млн куб. м минеральной изоляции. Инвестиции составят 5,5 млрд руб.



Кроме того, Корпорация планирует расширить производство каменной ваты на Дальнем Востоке и занимается поиском площадки для строительства нового завода в этом регионе.



В 2022 году ТЕХНОНИКОЛЬ запустит новое производство субстратов из каменной ваты для тепличных хозяйств на "Заводе ТЕХНО" в Ростовской области. На строительство и техническое оснащение линии будет потрачено около 500 млн рублей. Ее мощность позволит ежегодно поставлять более 160 тыс. куб. м готовой продукции в Южный федеральный округ и Закавказье. Линия станет третьим производством минераловатных субстратов ТЕХНОНИКОЛЬ: сегодня их изготавливают на заводах компании в Рязани и Татарстане. Предприятия смогут полностью обеспечить запросы отечественных аграриев, основная часть которых сосредоточена в европейской части РФ.



Повышенный интерес к российским субстратам из каменной ваты наблюдается со стороны азиатских стран: Китая, Южной Кореи и Японии. Поэтому Корпорация планирует в ближайшие 5 лет открыть линию по их выпуску на заводе "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", ориентированную на экспорт в эти страны.



Среди российских судостроителей также растет потребление минеральной изоляции, в том числе для строительства пассажирских и грузовых кораблей, включая суда ледокольного класса. Для удовлетворения этого спроса ТЕХНОНИКОЛЬ собирается расширить производство материалов для судостроения в Рязани и Хабаровске. Инвестиции в это направление составят более 80 млн рублей.



Значительная часть вложений будет потрачена на развитие современного производства, а также создание решений для роста производительности труда на стройках. Недостаток квалифицированных кадров и отток трудовых мигрантов требуют увеличения автоматизации и механизации строительных процессов, поэтому ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к разработке максимально готовых к установке модульных конструкций, смонтированных на заводе.



Объем инвестиций в цифровизацию минераловатного производства ТЕХНОНИКОЛЬ будет увеличен в 2 раза. Компания планирует внедрить "умное зрение", проводить эксперименты с беспилотными погрузчиками и повышать безопасность труда с помощью информационных технологий. Тестирование этих систем начнется уже в 2022 году.