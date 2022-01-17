 
Компании

IEK GROUP: рекордные итоги 2021 года и высокий уровень финансовой надежности

IEK GROUP: рекордные итоги 2021 года и высокий уровень финансовой надежности

17 января 2022, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, РЕЙТИНГ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
310
Новости компании

Подведены предварительные итоги деятельности IEK GROUP в 2021 году — и они стали настоящей сенсацией. В прошедшем году компания добилась роста продаж на 28%. Это рекордный за последние 5 лет результат!

Несмотря на сложные условия для развития бизнеса во время пандемии Covid-2019, IEK GROUP смогла реализовать свои планы и показать отличный результат. Генеральный директор компании Андрей Забелин отметил, что IEK GROUP активно увеличивает результаты на протяжении последних нескольких лет.

Сильный финансовый профиль IEK GROUP, ее успешную бизнес-модель и топовые позиции на ключевых рынках сбыта по достоинству оценило рейтинговое агентство «Эксперт РА». В последние дни 2021 года агентство присвоило компании «ИЭК ХОЛДИНГ» (коммерческое название — IEK GROUP) высокий рейтинг кредитоспособности ruА- и оценило прогноз по рейтингу как стабильный.

Кредитный рейтинг присвоен IEK GROUP впервые, и компания сразу получила уровень ruА- в группе «умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации». Позитивный рейтинг обусловлен устойчивой рыночной позицией, консервативной финансовой политикой, высоким качеством корпоративного управления и стратегического планирования.

По мнению агентства «Эксперт РА», рынок электротехнической промышленности характеризуется небольшой капиталоемкостью и, как следствие, высокой конкуренцией. При этом в представленном сегменте IEK GROUP входит в тройку ведущих игроков, что свидетельствует о ее значимых рыночных позициях.

В ассортименте компании около 18,5 тыс. наименований продукции, которая широко применяется во многих отраслях экономики. Электротехника и светотехника IEK®, продукция для IT-коммуникаций ITK® и профессиональная светотехника LEDEL®, оборудование промышленной автоматизации ONI® и программное обеспечение MasterSCADA® позволяют формировать комплексные решения для любых задач, что обеспечивает устойчивый спрос на продукцию компании.

В процессе получения рейтинга кредитоспособности IEK GROUP участвовали рейтинговые и инвестиционные консультанты банка «Открытие» — специалисты помогли разобраться в методологии присвоения кредитного рейтинга и качественно подготовить материалы для агентства «Эксперт РА». В результате эксперты смогли более точно оценить конкурентный и рыночный потенциал IEK GROUP.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Группа компаний IEK

IEK
7.85

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Оборудование 18.01.2022
Оборудование "ЗЭТО" для питающего центра Петродворцового района Санкт-Петербурга
Группа Legrand дополняет систему умного дома Netatmo умными электрощитками 17.01.2022
Группа Legrand дополняет систему умного дома Netatmo умными электрощитками
Кабельный завод 14.01.2022
Кабельный завод "АЛЮР" получил сертификат единого международного образца IQNet
Имущество завода 14.01.2022
Имущество завода "Кавказкабель" в КБР подешевело на торгах на 79 млн руб

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable!
+