Подведены предварительные итоги деятельности IEK GROUP в 2021 году — и они стали настоящей сенсацией. В прошедшем году компания добилась роста продаж на 28%. Это рекордный за последние 5 лет результат!

Несмотря на сложные условия для развития бизнеса во время пандемии Covid-2019, IEK GROUP смогла реализовать свои планы и показать отличный результат. Генеральный директор компании Андрей Забелин отметил, что IEK GROUP активно увеличивает результаты на протяжении последних нескольких лет.

Сильный финансовый профиль IEK GROUP, ее успешную бизнес-модель и топовые позиции на ключевых рынках сбыта по достоинству оценило рейтинговое агентство «Эксперт РА». В последние дни 2021 года агентство присвоило компании «ИЭК ХОЛДИНГ» (коммерческое название — IEK GROUP) высокий рейтинг кредитоспособности ruА- и оценило прогноз по рейтингу как стабильный.

Кредитный рейтинг присвоен IEK GROUP впервые, и компания сразу получила уровень ruА- в группе «умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации». Позитивный рейтинг обусловлен устойчивой рыночной позицией, консервативной финансовой политикой, высоким качеством корпоративного управления и стратегического планирования.

По мнению агентства «Эксперт РА», рынок электротехнической промышленности характеризуется небольшой капиталоемкостью и, как следствие, высокой конкуренцией. При этом в представленном сегменте IEK GROUP входит в тройку ведущих игроков, что свидетельствует о ее значимых рыночных позициях.

В ассортименте компании около 18,5 тыс. наименований продукции, которая широко применяется во многих отраслях экономики. Электротехника и светотехника IEK®, продукция для IT-коммуникаций ITK® и профессиональная светотехника LEDEL®, оборудование промышленной автоматизации ONI® и программное обеспечение MasterSCADA® позволяют формировать комплексные решения для любых задач, что обеспечивает устойчивый спрос на продукцию компании.

В процессе получения рейтинга кредитоспособности IEK GROUP участвовали рейтинговые и инвестиционные консультанты банка «Открытие» — специалисты помогли разобраться в методологии присвоения кредитного рейтинга и качественно подготовить материалы для агентства «Эксперт РА». В результате эксперты смогли более точно оценить конкурентный и рыночный потенциал IEK GROUP.