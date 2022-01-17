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Минпромторг получил две заявки на заключение специнвестконтракта на электромобили

Минпромторг получил две заявки на заключение специнвестконтракта на электромобили

17 января 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНПРОМТОРГ, СПИК
Отрасль: Машиностроение Электротехника 
Источник: ТАСС

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В Минпромторг поступило две заявки на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) по электромобилям, сообщила пресс-служба министерства. Заявки подали ООО "Моторинвест" и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус".

"Завершился сбор заявок на конкурс на заключение специального инвестиционного контракта (СПИКа), в рамках которого реализуется инвестиционный контракт по внедрению или разработке и внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. В Минпромторг России поступило две заявки - от ООО "Моторинвест" (Липецкая область) и ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (Санкт-Петербург)", - говорится в сообщении министерства.

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Источник: ТАСС

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