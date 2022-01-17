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На месте Рижского грузового двора появится кластер с жильем и объектами образования

На месте Рижского грузового двора появится кластер с жильем и объектами образования

17 января 2022, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroi.mos.ru

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На месте Рижского грузового двора площадью 20 га построят масштабный многофункциональный комплекс, включающий объекты образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках реорганизации территории здесь создадут современный городской кластер с жильем, новыми рабочими местами, детским садом на 150 мест и учебным комплексом на 600 мест», − сказал Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки доверили архитектурному бюро с мировым именем.

«Доминантой проекта станет новое здание многофункционального комплекса, концепцию которого разрабатывает японская компания Nikken Sekkei Ltd – победитель международного конкурса. Комплексное решение рационального использования привокзальной территории с учетом международного опыта и современных тенденций в строительстве позволит превратить это пространство в полноценный городской кластер, что отвечает запросам Москвы по созданию полицентричного города», – заявил Бочкарёв.

Напомним, в конце 2019 года были подведены итоги открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора. В результате строгого отбора победителем стала японская компания Nikken Sekkei.
 

 

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Источник: stroi.mos.ru

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