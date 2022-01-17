Британские компании SSEN Transmission (SSEN) и National Grid Electricity Transmission (NGET) представили на рассмотрение регулятору в энергетике Великобритании Ofgem финальное обоснование потребностей (Final Needs Case, FNC) для первого из двух подводных высоковольтных соединений постоянного тока (high voltage direct current, HVDC), которые планируется построить между севером Шотландии и Англией. Проект строительства HVDC соединения реализуется созданным SSEN и NGET совместным предприятием, предположительный объем инвестиций в проект оценивается в £ 2,1 млрд.

Первое HVDC соединение пропускной способностью 2 ГВт будет проложено от г. Питерхед (Peterhead) на северо-востоке Шотландии до электростанции Дракс (Drax) в графства Йоркшир (Yorkshire) на восточном побережье Англии. Соединение необходимо для устранения ограничений пропускной способности передающей сети, обеспечения роста генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и поддержки перехода к нулевому уровню вредных выбросов. После одобрения Ofgem FNC планируется провести окончательную финансовую оценку проекта для определения объема необходимых инвестиций. Предполагается, что HVDC соединение будет введено в эксплуатацию в 2029 г.

Финансирование проекта строительства HVDC соединения на Восточном побережье (East Coast) Великобритании является частью недавно объявленной энергохолдингом SSE Group программы по ускорению перехода к нулевому уровню вредных выбросов, в рамках которой на указанные цели в течение пяти лет (до 2026 г.) только SSEN Transmission планирует инвестировать около £ 4 млрд, а всего за этот период будет инвестировано £ 12,5 млрд.

Для дальнейшей поддержки прогнозируемого роста доли ВИЭ-генерации (особенно шельфовой ветровой генерации) в национальной энергосистеме, необходимого для обеспечения перехода к нулевому уровню вредных выбросов и достижения целей, установленных правительством Великобритании и Шотландии (ввод в эксплуатацию в период до 2030 г. мощности шельфовой ветровой генерации в объеме 40 ГВт и 11 ГВт соответственно), планируется строительство второго HVDC соединения между энергосистемами Питерхеда и Англии.

Официальный сайт SSE