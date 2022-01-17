Новые резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) инвестируют в экономику Архангельской области 24,5 млрд рублей в ходе реализации шести новых проектов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Агентства регионального развития. Четверо новых резидентов, у двух будут реализованы вторые проекты на территории региона.

"Новые резиденты намерены привлечь в экономику Архангельской области более 24,5 млрд рублей инвестиций и создать более 2 тыс. новых рабочих мест. Четыре - новые резидента АЗРФ, у двух других это уже вторые проекты", - сказали в пресс-службе.

В Пинежский район планируют прийти сразу два инвестора. ООО "Красная Горка" планирует создание нового горнолыжного курорта и современного туристического комплекса в поселке Красная Горка - одной из самых высоких точек Архангельской области. ООО "Пинежский лесопромышленный комплекс" откроет высокопроизводительное производстве по глубокой переработке древесины, выпускающее разнообразную продукцию на безотходной основе с использованием эффективных ресурсосберегающих технологий.

ООО "Вудкомпонент" планирует создать производство деревянных компонентов, деревянных игрушек, клееного щита и прессованных брикетов из древесных отходов в Архангельске. АО "ПСФ "Инстрой" предлагает проект по строительству жилого многоквартирного дома в Архангельске общей площадью в 1 650 кв. метров.

Уже действующий резидент АЗРФ ООО "ТК Северный проект", успешно работающий на рынке морских грузовых перевозок, планирует запуск нового инвестиционного проекта в сфере судоремонта и судостроения. Компания ООО "Транзит Карго", резидент АЗРФ из Красноярского края, будет реализовывать отдельный инвестиционный проект на территории Архангельска по строительству складского комплекса для временного хранения грузов.

Всего на данный момент в Архангельской области зарегистрировано 97 резидентов Арктической зоны, они планируют привлечь в экономику Поморья 62,8 млрд рублей и создать 4 527 новых рабочих мест.

Льготы для резидентов

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.