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В Северной Осетии к осени 2024 года появится новый тепличный комплекс

В Северной Осетии к осени 2024 года появится новый тепличный комплекс

17 января 2022, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, СКФО, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Тепличный комплекс на площади 80 гектаров будет построен к осени 2024 года на территории Пригородного района Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На территории Пригородного района Северной Осетии построят тепличный комплекс по производству томата общей площадью более 80 га. Этот проект вошел в пятерку основных приоритетных направлений, включенных в модель экономического развития республики до 2030 года", - говорится в сообщении.

Инициатор проекта - ООО Тепличный комплекс "Алания". Начало строительства тепличного комплекса предполагается в октябре текущего года, завершение - к осени 2024 года. Объем производства теплицы после выхода на проектную мощность составит почти 34 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Предполагается создание 860 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта - порядка 15 млрд рублей.

Новый тепличный комплекс обеспечит продукцией республику и другие регионы РФ.

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Источник: ТАСС

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