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Экопластикс примет участие в Интерпластике-2022

Экопластикс примет участие в Интерпластике-2022

18 января 2022, 09:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: ИНТЕРПЛАСТИКА, ИНТЕРПЛАСТИКА-2022, ЭКОПЛАСТИКС
Отрасль: Материалы для КПП 
Источник: Экопластикс

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Экопластикс примет участие в 24-й международной специализированной выставке Интерпластика в Москве в Экспоцентре c 25 по 28 января 2022 года

С 25 по 28 января 2022 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет 24-я международная специализированная выставка пластмасс и каучуков "Интерпластика-2022". Это главное в России мероприятие в области полимерных материалов, на котором традиционно формируются деловые связи участников рынка на год вперед. На сегодня 676 экспонентов из 27 стран мира подали заявку на презентацию на выставке своей продукции - полимерного сырья, машин и оборудования для переработки пластмасс, изделий из полимеров.
 
Стенд компании Экопластикс традиционно расположен в 1 павильоне (большой квадратный павильон справа от Южного входа). Номер стенда Экопластикс - 1В30, угловой открытый стенд в центральной части павильона. На стенде Экопластикс будет представлена полимерная продукция продукция производства стран Юго-восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Вьетнам), предназначенная для использования в производстве труб, пленок, литьевых изделий, кабелей, обуви и клеев.
 
Экопластикс приглашает всех своих партнеров посетить свой стенд. Особенно приятно будет провести спокойные деловые переговоры в первый, наименее загруженный день работы выставки - 25 января.

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Источник: Экопластикс

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