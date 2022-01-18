Филиал Системного оператора – Забайкальское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Забайкальского края) приступил к контролю максимально допустимых перетоков активной мощности с использованием цифровой системы мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении «Юг (ремонтное)», связывающем Южный энергорайон энергосистемы Забайкальского края с остальной ее частью.

Использование СМЗУ для определения максимально допустимых перетоков при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Забайкальского края позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в этом контролируемом сечении на величину до 20 МВт – на 30%, без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей.

СМЗУ – разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с АО «СО ЕЭС» программно-технический комплекс, выводящий процесс расчета МДП на принципиально новый уровень. Система предназначена для расчета максимально допустимых перетоков в режиме реального времени, что позволяет практически моментально учитывать изменения схемно-режимной ситуации и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети. Применение цифровой технологии СМЗУ позволяет выбрать оптимальный алгоритм управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и создает дополнительные возможности для оптимизации загрузки генерирующих мощностей.

СМЗУ последовательно внедряется в Объединенной энергосистеме Сибири с 2018 года. В настоящее время технология используется уже на 56 контролируемых сечениях: на 26 контролируемых сечениях ОДУ Сибири и 30 контролируемых сечениях региональных диспетчерских управления операционной зоны ОДУ Сибири. Применение этой цифровой технологии уже позволяет увеличивать степень использования пропускной способности сетевой инфраструктуры ОЭС Сибири на величину свыше 800 МВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока крупной электростанции

В операционной зоне Забайкальского РДУ технология СМЗУ для расчета МДП впервые была внедрена в марте 2021 года. На сегодняшний день допустимые перетоки активной мощности с использованием цифровой технологии СМЗУ в операционной зоне Забайкальского РДУ определяются в девяти контролируемых сечениях. В 2022 году планируется начать использовать СМЗУ для расчетов перетока мощности в еще двух контролируемых сечениях энергосистемы Забайкальского края. Ожидаемый эффект – повышение использования пропускной способности электрической сети и минимизация объемов ограничений потребления в послеаварийных режимах.