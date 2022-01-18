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Оборудование "ЗЭТО" для питающего центра Петродворцового района Санкт-Петербурга

Оборудование ЗЭТО для питающего центра Петродворцового района Санкт-Петербурга

18 января 2022, 08:59
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Блочный модуль открытого распределительного устройства производства ЗАО «ЗЭТО» обеспечит надежное электроснабжение объектов социальной, жилой и промышленной застройки в Петродворцовом районе Петербурга.

«Россети» завершили реконструкцию питающего центра Петродворцового района Санкт-Петербурга, где расположены всемирно известные Петергоф, Ораниенбаум и Константиновский дворец – подстанцию 110 кВ «Мартышкино».

Объект реализован с применением блочного модуля ОРУ-110 кВ производства ЗАО «ЗЭТО». Концепция модуля позволяет выполнять ОРУ–110 кВ любой конфигурации (как по стандартным, так и по индивидуальным схемам). Преимущества: сокращение площади; сокращение сроков проектирования; сокращение времени монтажа; удобство обслуживания; адаптируемость; защита от воздействия окружающей среды; механическая устойчивость; сокращение затрат на эксплуатацию.

Реконструированная подстанция мощностью 20 МВА – это высокоавтоматизированный объект электроэнергетики с элементами интеллектуальных сетей. Круглосуточный контроль и управление обновленным центром питания теперь будет вестись удаленно, объект не требует постоянного присутствия персонала. Проведенные на энергоисточнике работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения объектов социальной, жилой и промышленной застройки в Петродворцовом районе Петербурга. Подстанция 110 кВ «Мартышкино» (20 МВА) расположена в одноименном поселке на южном берегу Финского залива. Он входит в состав города Ломоносова, где находится музей-заповедник «Ораниенбаум». Происхождение необычного топонима связывают со словом мартыш — так раньше называли речных чаек.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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