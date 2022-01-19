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19 января 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов на Пограничном и Холмогорском месторождениях. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Пограничное и Холмогорское месторождения входят в состав Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Их разработку на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», дочернее предприятие компании «Газпром нефть».
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено поэтапное строительство высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов в рамках обустройства Пограничного и Холмогорского месторождений. Проектируемые объекты предназначены для транспортировки воды системы поддержания пластового давления и продукции добывающих скважин. Общая протяженность нефтегазосборного трубопровода составит около 9,9 км, длина трассы водоводов – около 10,5 км.
Проектировщик – ООО Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект».
Фото: АО «Газпромнефть-ННГ»
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