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Промысловые трубопроводы построят на Пограничном и Холмогорском месторождениях "Газпром нефти"

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов на Пограничном и Холмогорском месторождениях. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Пограничное и Холмогорское месторождения входят в состав Среднеобской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Их разработку на территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ведет АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», дочернее предприятие компании «Газпром нефть».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено поэтапное строительство высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов в рамках обустройства Пограничного и Холмогорского месторождений. Проектируемые объекты предназначены для транспортировки воды системы поддержания пластового давления и продукции добывающих скважин. Общая протяженность  нефтегазосборного трубопровода составит около 9,9 км, длина трассы водоводов – около 10,5 км.

Проектировщик – ООО Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект».

Фото: АО «Газпромнефть-ННГ»

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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