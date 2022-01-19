Совокупная прибыль Группы «РОСНАНО» от участия в проектах по строительству объектов ветровой генерации и локализации оборудования для ВЭУ на территории России составила более 11,5 млрд рублей.

Плановый выход из проектов в ветроэнергетике позволил получить Группе «РОСНАНО» доходность на инвестиции свыше 25%.

В рамках новых партнерств Группа «РОСНАНО» планирует и в дальнейшем принимать самое активное участие в реализации проектов «зеленой» экономики, отвечающих на вызовы, связанные с низкоуглеродным развитием и энергопереходом.

Инвестиционный фокус компании будет направлен, в том числе, на проекты по производству «зеленого» водорода. Планируется, что разрабатываемая в настоящее время комплексная Национальная программа развития низкоуглеродной водородной энергетики в России создаст стимулы для реализации проектов и позволит в короткие сроки построить новую отрасль с существенным мультипликативным эффектом для экономики страны, по аналогии с программой поддержки развития возобновляемых источников энергии, которая позволила, при активном участии Группы «РОСНАНО», сформировать новую высокотехнологичную отрасль экономики РФ.

В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.