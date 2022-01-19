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Строительство второго тоннеля началось на центральном участке Троицкой линии метро

Строительство второго тоннеля началось на центральном участке Троицкой линии метро

19 января 2022, 13:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 
Источник: icmos.ru

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Тоннелепроходческий щит «Ольга» приступил к строительству второго тоннеля центрального участка будущей Троицкой линии столичной подземки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Дан старт строительству правого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Академическая» центрального участка Троицкой линии. Протяженность тоннеля составит порядка 2,5 км», – рассказал Андрей Бочкарёв.

Как отметил глава Строительного комплекса, на станции «Вавиловская», где состоялся старт щита, полным ходом идут земляные и вскоре начнутся монолитные работы.

«На двух других станциях участка – «Академической» и «Крымской» продолжается вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и устройство ограждающих конструкций», – добавил Андрей Бочкарёв.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, проходку правого перегонного тоннеля между «Вавиловской» и «Академической» будет вести щит «Ольга», который ранее использовался для сооружения межтерминального перехода доставки багажа под взлётно-посадочной полосой аэропорта Шереметьево и проходки тоннелей Большой кольцевой линий метро.

«Трасса тоннеля пройдет вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, под улицей Вавилова и объектами действующего метрополитена. Соседний левый перегонный тоннель между станциями строит щит «Марина», – уточнил Юрий Кравцов.

Центральный участок Троицкой линии метро призван обеспечить более плотную интеграцию новой ветки в систему транспорта столицы, создав дополнительные пересадки на платформы подземки и Московского центрального кольца, а общая протяженность линии составит порядка 40 км. В зоне ее притяжения проживают, работают и учатся более 1 млн человек.

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Источник: icmos.ru

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