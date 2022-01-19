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Три новостройки в Зеленограде введут в эксплуатацию по программе реновации до конца года

Три новостройки в Зеленограде введут в эксплуатацию по программе реновации до конца года

19 января 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: icmos.ru

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До конца 2022 года в Зеленограде введут в эксплуатацию три новостройки по программе реновации. Об этом 19 января сообщила пресс-служба столичного Департамента строительства.

«В Зеленограде для переселения по программе реновации в этом году введут в эксплуатацию три жилых дома по адресам: Георгиевский проспект, корп. 1936, Солнечная аллея, вл. 936 и 935», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Как уточняется, готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Во всех квартирах остеклят балконы и лоджии. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территории вблизи жилых домов благоустроят и озеленят: оборудуют детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых.

«Еще три здания в округе проектируются. C момента старта программы реновации в ЗелАО ввели в эксплуатацию три жилых дома. Всего в Зеленограде новые квартиры получат жители 34 сносимых домов, для начала переселения подобраны девять площадок», - добавил Рафик Загрутдинов.

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Источник: icmos.ru

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