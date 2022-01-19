До конца 2022 года в Зеленограде введут в эксплуатацию три новостройки по программе реновации. Об этом 19 января сообщила пресс-служба столичного Департамента строительства.

«В Зеленограде для переселения по программе реновации в этом году введут в эксплуатацию три жилых дома по адресам: Георгиевский проспект, корп. 1936, Солнечная аллея, вл. 936 и 935», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Как уточняется, готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Во всех квартирах остеклят балконы и лоджии. Новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией. Территории вблизи жилых домов благоустроят и озеленят: оборудуют детские игровые площадки и площадки для отдыха взрослых.