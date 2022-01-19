Нидерландская компания GIGA Storage BV, специализирующаяся в области накопителей энергии, включая гибридные системы аккумулирования и хранения, совмещенные с объектами генерации на базе ВИЭ, и компания Eneco, производитель и поставщик природного газа, электроэнергии и тепла, обслуживающая более 2 млн коммерческих и бытовых потребителей в Нидерландах, планируют реализовать на территории Вагенингенского университета и научно-исследовательского центра (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) в Лелистаде (провинция Флеволанд) проект строительства крупнейшей в стране СНЭЭ на базе аккумуляторных батарей Buffalo, объединенной в «микросеть» (microgrid) с объектами ветровой и солнечной генерации. Мощность СНЭЭ Buffalo составит 25 МВт при энергоемкости 48 МВт*ч.

Для СНЭЭ планируют использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые должны обеспечивать более качественные характеристики безопасности и для производства которых используется меньше невосполнимых природных ресурсов. Как ожидается, СНЭЭ будет введена в эксплуатацию в октябре 2022 г.

Eneco планирует использовать СНЭЭ Buffalo в целях обеспечения надежности оказываемых компанией услуг по энергоснабжению, внедрения в энергосистему большего количества объектов генерации на базе ВИЭ и регулирования частоты. Использование СНЭЭ позволит повысить устойчивость энергосистемы Нидерландов и снизить ежегодный объем выбросов СО2 на 23 000 тонн.

Правительство Нидерландов поставило цель сократить выбросы парниковых газов на 49% к 2030 г. и на 95% к 2050 г. Согласно ряду исследований, к 2050 г. Нидерландам потребуется ввести в эксплуатацию от 29 до 54 ГВт мощности СНЭЭ.

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