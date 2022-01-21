Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили основные направления развития сетевого комплекса региона, тарифное регулирование.

Также рассмотрены тема консолидации ТСО, вопросы реализации регуляторного соглашения в сфере электроэнергетики, перспективы развития сетевого хозяйства Губахинского городского округа, где энергообъекты переданы в управление дочерней компании «Россети Урал».

В число ключевых инвестиционных проектов сетевых организаций под управлением Группы «Россети» в Пермском крае до 2024 года входит реконструкция центров питания столицы Прикамья: подстанций 110 кВ «Разгуляй», «Северная», «Технологическая», а также строительство кабельной линии 110 кВ «Данилиха – Берег» для обеспечения надежной энергетической связи правобережной и левобережной частей города.

Ведется электроснабжение нового историко-культурного кластера, ядром которого станет пространство «Завод Шпагина» в долине реки Егошихи рядом с местом основания Перми. Его создание приурочено к 300-летию города в следующем году, но некоторые объекты будут вводиться также после празднования юбилея.

В Березниковско-Соликамском промышленном узле, где сосредоточены крупные предприятия – «Уралкалий», «Соликамскбумпром», «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» и «Соликамский магниевый завод», проводится реконструкция распределительных сетей и магистральных подстанций 220 кВ «Титан» и «Бумажная». Также планируется увеличение выдачи мощности четырех электростанций: Воткинской ГЭС, Яйвинской и Пермской ГРЭС, Пермской ТЭЦ-9.

Как отметил Дмитрий Махонин, между Пермским краем и компанией «Россети Урал» реализуется первое в электросетевом комплексе России регуляторное соглашение. Оно определяет ключевые принципы взаимодействия сторон. «Для региона – это повышение надежности электроснабжения. Для сетевой компании – понятные правила игры на долгосрочную перспективу и снижение потерь электроэнергии. Это взаимовыгодное сотрудничество», – подчеркнул Дмитрий Махонин. - Соглашение позволяет прозрачно формировать тарифы, вкладываться в развитие инфраструктуры и в конечном итоге способствуют повышению качества жизни людей».

«Сегодня в Прикамье реализуются важные промышленные проекты, формируются особые экономические зоны, строятся индустриальные парки. В фокусе внимания социальная повестка: растут темпы жилищного строительства, вводятся новые медицинские, культурные и туристические объекты. Энергетическая инфраструктура традиционно служит основой для решения задач по развитию региона. Совокупно Группа «Россети» инвестирует более 15,7 млрд рублей в сетевой комплекс края до 2024 года», – отметил Андрей Рюмин.

В 2020 году дочерняя компания «Россети Урал» и Пермский край заключили первое в стране долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики. Документ определяет ключевые принципы взаимодействия на 10 лет. Компания взяла на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, регион – по установлению долгосрочных тарифов и их индексации.