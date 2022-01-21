В Перми выбрали подрядчика, который займется строительством Краевой музыкальной школы. Проект входит в список приоритетных, завершить его планируют к 300-летию Перми. То есть сдать школу должны уже в 2023 году.

Краевые власти объявили конкурс в ноябре 2021 года. Заявки подали три компании: ООО «Парма» и АО «Корпорация развития Пермского края» из Перми, а также ООО «Фортэкс» из Татарстана. Все их комиссия признала соответствующими требованиям законодательства и конкурсной документации.

— Победителем признано ООО «Фортэкс», которое предложило выполнить работы за 1,84 миллиарда рублей, а также подтвердило опыт выполнения работ наличием наибольшего количества контрактов на строительство крупных социальных объектов, — прокомментировали в региональном Минзакупок. — В настоящее время этот подрядчик возводит стационар Пермской краевой психиатрической больницы.

ООО «Фортэкс» образовано в республике Татарстан в 2004 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», конечным владельцем предприятия является его генеральный директор Рауф Галямов. Выручка компании за 2020 год (более свежих данных нет) составила 4 миллиарда рублей. В 2021 году «Фортэкс» стал подрядчиком по итогам аукциона на строительство стационара краевой психиатрической больницы в Прикамье за 952 миллиона рублей (контракт рассчитан до марта 2024 года). В целом ООО заключило более 130 договоров по результатам торгов на госзакупках на общую сумму 10 миллиардов рублей.

Школу на 350 мест планируют построить в микрорайоне ДКЖ. Она объединит учебный корпус и интернат на 100 мест для учеников 12–17 лет, семьи которых живут не в Перми. По проекту, это будет О-образное четырехэтажное здание со встроенной прямоугольной частью. Главный фасад будет выходить на улицу Папанинцев. С внутренней стороны под стеклянным козырьком возведут амфитеатр на 172 места для мероприятий на открытом воздухе.

Музыкальные занятия в школе будут проходить в двух многофункциональных репетиционных залах. Также в школе оборудуют другие специализированные помещения для репетиций и занятий, в том числе самостоятельных. Между ними, по проекту, должны возвести каркасные звукоизоляционные перегородки.

Эскиз: градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект»