На энергоблоке №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершена проверка корпуса реактора после первого года промышленной эксплуатации в рамках первого планового капитального ремонта при извлеченном топливе.

Специалисты изучили состояние металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств (внутрикорпусной шахты, выгородки и блока защитных труб) с помощью автоматизированных систем контроля и робототехники. Такие устройства применяются в атомной отрасли давно и успешно, в том числе и на АЭС.

Они устойчивы к экстремальным внешним воздействиям и заменяют людей при выполнении трудоемких задач в условиях повышенной радиации – при контроле реакторного оборудования, загрузке-выгрузке топлива, выполнении ремонтов. Роботы мобильны, надежны, они способны проникать в любые труднодоступные места и работать в режиме нон-стоп. Роботы позволяют бережно относиться с здоровью персонала атомной станции.

«Мы подтвердили целостность главного оборудования блока. Конструкционный материал реактора в условиях высоких температур и радиации сохранил свою стойкость и прочность. Его дальнейшая надежная и безопасная эксплуатация гарантирована. После загрузки топлива в реактор и завершения остальных запланированных ремонтных работ мы снова подключим шестой блок к сети. Планируем завершить ремонт до середины февраля», – рассказал главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Напомним, что энергоблок №6 ВВЭР-1200 ЛАЭС был отключен от сети с 25 декабря прошлого года. Помимо реактора специалистам предстоит проверить парогенераторы, главный циркуляционный трубопровод и относящиеся к нему насосы, паротурбинную установку, а также оборудование АСУ ТП и оборудование систем безопасности.

Также 11 января 2022 года в плановый средний ремонт был выведен энергоблок №5 ВВЭР-1200 ЛАЭС. Работы на нём продлятся до конца февраля.

Радиационная обстановка на промплощадке и в зоне наблюдения ЛАЭС находится в пределах естественных фоновых значений.

Радиационную обстановку в режиме он-лайн можно проследить на сайте www.russianatom.ru.