Школьники посетили ЗЭТО в рамках проекта "Билет в будущее"

Ученики 9 «Б» класса Локнянской средней школы посетили ЗАО "ЗЭТО" в рамках Всероссийского проекта по профориентации школьников «Билет в будущее», главная цель которого - помочь школьникам 6-11 классов выбрать профессию.

В рамках проекта «Билет в будущее» ребята не только знакомятся, но и пробуют себя в профессиях. Они могут посетить производства, получить рекомендации по построению будущей карьеры. Интерес к проекту с каждым годом растет, потому что увеличивается интерес к профориентации и возможностям, которые позволяют не ошибиться в будущем выборе профессии.

В 2021 году ученики 9-10 классов Локнянской средней школы зарегистрировались на платформе проекта, включились в программу профориентационных мероприятий, прошли диагностику и получили рекомендации к выбору профессии.

Алгоритм работы на платформе «Билет в будущее» очень прост. Примерочная профессий — это интерактивный онлайн-тренажер, он помогает найти профессию, которая подходит именно тебе. Ученики ответили на несколько простых вопросов, рассказали о своих интересах, целях и сильных сторонах — и получили подсказку, какая профессия лучше всего отвечает их запросам. Проценты на карточке профессии показывают, насколько она тебе подходит. После онлайн-диагностики учеников ждёт практическая работа. На мероприятиях они смогут попробовать себя в разных профессиях и понять, какая деятельность больше им подходит. По итогу предыдущих этапов ребята получат рекомендации, где и как смогут развить свои навыки.

Ученики 9 «Б» класса Локнянской средней школы г.Великие Луки с целью профориентации посетили Великолукский завод ЗАО «ЗЭТО». Школьников подробно познакомили с производственным циклом, рассказали о нюансах изготовления сложных деталей, продемонстрировали новые технологии, которые сегодня применяются на предприятии. Дети с интересом слушали экскурсовода, который рассказывал о выпускаемой продукции, узнали о том, что завод заключает договоры на целевое обучение по различным специальностям, а студентам–целевикам предоставляется стипендиальная программа.