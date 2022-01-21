Торжественная церемония открытия нового производства прошла в г. Энгельсе Саратовской области 21 января 2022 г. при участии губернатора региона Валерия Радаева. Символическую кнопку пуска нажали генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Александр Павлов и генеральный директор «Саратовского завода полимерных материалов» Евгений Паршиков.

Участники церемонии открытия осмотрели полную производственную цепочку, после запуска линий понаблюдали за работой оборудования и процессом упаковки готовой продукции. Затем оставили свои автографы и пожелания на первой тонне, наработанной на линиях СЗПМ во время пуско-наладочных работ.

Инвестиционный проект по созданию Саратовского завода полимерных материалов (СЗПМ) был реализован при поддержке Правительства региона – 12 декабря 2020 года был подписан Приказ Министерства экономического развития Саратовской области о включении СЗПМ в реестр участников инвестиционных проектов региона. В марте 2021 года начались строительные работы, в мае-июне на завод прибыло первое оборудование. На этап пуско-наладочных работ проект вышел 10 декабря 2021 года.

После выхода на полную производственную мощность СЗПМ будет производить порядка 20 тысяч тонн полимерных композиционных материалов в год на основе полипропилена и полиамида для замещения импорта конструкционных пластмасс на внутреннем рынке. Две энергоэффективные высокотехнологичные линии на основе экструдеров Blue Power, поставку которых на СЗПМ осуществила компания Krauss Maffei (Германия), это первые в России экструдеры подобного класса. Сами же линии укомплектованы современным оборудованием от ведущих мировых и отечественных производителей: Brabender Technologie, MAAG, Moretto. Монтаж осуществила российская компания «Политехника».

Общий объем инвестиций в основной капитал при реализации проекта «Саратовский завод полимерных материалов» составил более 420 млн рублей. На предприятии создано 30 высокотехнологичных рабочих мест. Производство максимально автоматизировано, для обеспечения работы линий требуется смена в составе всего 5 человек.

Напомним: подробно о реализации проекта по созданию СЗПМ генеральный директор «Саратовского завода полимерных материалов» Евгений Паршиков и представитель Krauss Maffei Антон Вагис расскажут в рамках выставки interplastica 2022.