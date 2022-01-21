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Строительство под Тулой заводов автокомпонентов для Haval планируют завершить в 2029 году

Строительство под Тулой заводов автокомпонентов для Haval планируют завершить в 2029 году

21 января 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: Haval, СПИК
Отрасль: Машиностроение 
Источник: ТАСС

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Строительство заводов по выпуску автокомпонентов, которое ведется в Тульской области в рамках специального инвестконтракта (СПИК) для завода Haval китайского автоконцерна Great Wall, планируется завершить в 2029 года. К этому сроку уровень локализации производства должен достигнуть 70%, сообщил  ТАСС генеральный директор Корпорации развития Тульской области Григорий Лаврухин в кулуарах форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

"Сегодня ведется строительство завода двигателей, которое планируется к завершению в конце текущего года. И в рамках заключенного специального инвестиционного контракта <...> планируется инвестирование в создание иных производств, производств автокомпонентов, для повышения локализации производства автомобилей на территории региона. Плановый срок завершения всех мероприятий - это 2029 год. К этому моменту компания должна достигнуть уровня локализации более 70%", - сказал Лаврухин.

В сентябре 2020 года Минпромторг РФ заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) с российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Объем инвестиций компании в локализацию производства в России составит 42,4 млрд рублей. Речь идет о локализации ключевых автокомпонентов: двигателя, коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Предприятие обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Итоги работы завода

Завод Haval в Тульской области в ноябре-декабре 2021 года вышел на проектную мощность, выпустив около 80 тыс. автомобилей. Предприятие работает в две смены, по словам Лаврухина, оно не останавливалось в период пандемии коронавируса.

"Сегодня на заводе работают более 2 тыс. человек, и плановая проектная мощность - около 80 тысяч автомобилей в год - достигнута по итогам ноября-декабря 2021 года. То есть, на сегодняшний день завод работает уже в две смены", - сказал Лаврухин.

По его словам, обеспечить стабильную работу завода позволило внедрение профилактических мер против распространения коронавируса, рекомендованных Роспотребнадзором, в том числе разделение потоков работников. "Остановки предприятия не было допущено в течение всего периода времени", - уточнил Лаврухин.

Отвечая на вопрос о возможном негативном влиянии на экономику автозавода ограничений, связанных с пандемией ковида, Лаврухин отметил, что компания в 2021 году удвоила объем продаж автомобилей по сравнению с 2020 годом. "Также в 2020 году компания увеличила объем продаж на территории России по сравнению с 2019 годом. То есть, с точки зрения продаж компания набирает обороты", - добавил он.

В апреле 2021 года в индустриальном парке "Узловая" началось строительство завода двигателей. Производственный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м будет расположен на территории действующего завода по производству автомобилей Haval, который открылся летом 2019 года. Сейчас там собираются внедорожники H5 и H9, а также кроссоверы F7 и F7x.

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Источник: ТАСС

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