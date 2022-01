Европейский Совет, Европейский Парламент и Европейская Комиссия (ЕК) по итогам проведения трехсторонних переговоров достигли политического соглашения по вопросу утверждения новых принципов развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры (TEN-E)* и будущих проектов общего интереса (Projects of Common Interest, PCI) ЕС.

Достигнутое политическое соглашение, основанное на предложениях ЕК по обновлению принципов развития TEN-E, представленных в декабре 2020 г., направлено на пересмотр положений действующего регламента от 2013 г.** и приведение его в соответствие целям Европейского зеленого курса (EU Green Deal)***.

Основные изменения касаются интенсивного укрепления трансъевропейской сетевой инфраструктуры для ускорения подключения объектов шельфовой ветровой генерации, которые являются важным элементом для осуществления энергоперехода, а также развития интеллектуальных электрических сетей, широкого внедрения технологий производства «зеленого» водорода и обязательной оценки устойчивости европейской энергосистемы (где это применимо). Также допускается использование ископаемых видов топлива на период до 2029 г.

Еще одним изменением действующего регламента являются новые положения о поддержке проектов взаимного интереса (Projects of Mutual Interest, PMI) в отношении проектов строительства соединений, связывающих энергосистемы странчленов ЕС и третьих стран, а именно обеспечение безопасности трансграничной торговли.

Новые принципы также предусматривают изменения в структуре управления, направленные на улучшение процесса планирования развития сетевой инфраструктуры и обеспечение его соответствия климатическим целям Европейского союза. Предполагается более активное участие всех заинтересованных сторон, повышение роли Агентства по сотрудничеству регуляторов в энергетике (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) и усиление контроля со стороны Еврокомиссии. Кроме того, новые принципы направлены на упрощение административных процедур, стимуляцию ускорения реализации проектов, сокращение процедур выдачи разрешений для PCI, а также на увеличение прозрачности и более активное участие заинтересованных сторон в консультациях.

После достижения политического соглашения, пересмотренные принципы должны быть одобрены Европейским Советом и Европейским парламентом.

Утверждение пересмотренных принципов планируется до составления Eврокомиссией 6-го списка PCI, который должен быть опубликован осенью 2023 г.

Официальный сайт European Commission

* Trans-European Network for Energy (TEN-E) – политика Евросоюза, направленная на объединение энергетической инфраструктуры стран-членов ЕС. В рамках политики определены 9 приоритетных направлений и 3 приоритетных тематических области. ЕС оказывает помощь странам в реализации мероприятий, соответствующих целям TEN-E, в целях интеграции европейских энергосистем, и предоставляет финансирование для сооружения новой энергетической инфраструктуры (https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/transeuropean-networks-energy_en?redir=1)

** Regulation (EU) № 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for transEuropean energy infrastructure.

*** Европейский зеленый курс (EU Green Deal) – европейская программа по достижению нулевого уровня выброса парниковых газов и загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах Европейского союза к 2050 г. Принята Европейской комиссией 11 декабря 2019 г. Целью программы является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.