ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Сименс» заключили соглашение по развертыванию интеграционной платформы и созданию центра компетенций на базе ММК. Свои подписи под документом поставили Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК» и Александр Либеров, президент «Сименс» в России.

Выбирая основной продукт для базы данных реального времени цифровой платформы Группы ММК, Магнитогорский металлургический комбинат принял решение в пользу интеграционной платформы WinCC Open Architecture от «Сименс».



Интеграционная платформа WinCC Open Architecture предназначена для создания гибкой и масштабируемой системы сбора, хранения, визуализации, подготовки и передачи данных, что способствует более эффективному использованию ресурсов таких крупных компаний, как ПАО «ММК». Платформа позволит реализовать планы по интеграции всех производств Группы в единое информационное пространство, что, в свою очередь, обеспечит прозрачность технологических операций и повысит уровень управления производством.

Проектные команды «Сименс» и ММК уже приступили к совместной работе. В частности, разработана дорожная карта по внедрению платформы на площадке Магнитогорского металлургического комбината. На первом этапе планируется проведение аудита цифрового ландшафта предприятия, на базе которого будут разработаны архитектура построения единого информационного пространства на базе WinCC Open Architecture, разработана концепция взаимодействия с другими компонентами цифровой платформы ПАО «ММК», проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности. На втором и последующих этапах запланированы работы по разворачиванию платформы на информационных ресурсах ПАО «ММК» и реализация на ее базе конкретных практических кейсов.

Важным этапом внедрения платформы станет формирование Центра компетенций WinCC OA на базе «ММК-Информсервис». В рамках этой задачи будет определена и создана ресурсная база центра и проведено обучение специалистов ММК.

«Цифровая трансформация ПАО «ММК» – один из ключе вых векторов развития нашей компании. Мы последовательно реализуем Стратегию цифровизации, призванную обеспечить инновационную поддержку портфелю стратегических инициатив компании на период до 2025 года и реализовать потенциал цифровых технологий и Индустрии 4.0. Порядка двухсот цифровых инициатив ММК охватывают практически все направления деятельности и бизнес-процессы компании. Уверен, что решения «Сименс» в области цифровизации, одним из ключевых компонентов которых является интеграционная платформа WinCC Open Architecture, позволят нам повысить эффективность использования данных и, как следствие, работы всей Группы ММК», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.