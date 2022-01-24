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Mixer попал в ТОП-200 экспортёров года

Mixer попал в ТОП-200 экспортёров года

24 января 2022, 15:16
Рубрика: Компании
Метки: Mixer, КОМПАУНДЫ, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: MIXER S.p.A.

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Новости компании

Компания Mixer вошла в ТОП-200 итальянских компаний “Чемпионы экспорта 2022”, рейтинг составило агентство Il Sole 24 Ore and.

В нем собраны 200 компаний, лидирующих в Италии по показателям экспорта в 2020 году, всего было 9000 участников. Mixer занял 138-ое место, зафиксировав долю экспорта, равную 58,03% от оборота 2020 года.

Особая благодарность всем вовлеченным людям: мы будем продолжать прилагать все усилия для обслуживания наших клиентов каждый день

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Источник: MIXER S.p.A.

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