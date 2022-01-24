Mixer попал в ТОП-200 экспортёров года

Компания Mixer вошла в ТОП-200 итальянских компаний “Чемпионы экспорта 2022”, рейтинг составило агентство Il Sole 24 Ore and.

В нем собраны 200 компаний, лидирующих в Италии по показателям экспорта в 2020 году, всего было 9000 участников. Mixer занял 138-ое место, зафиксировав долю экспорта, равную 58,03% от оборота 2020 года.