На подъезде к Уфе построят развязку в разных уровнях

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию участка дороги М-5 «Урал», проходящего по территории Республики Башкортостан. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» – одна из старейших в России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов XX века. Сегодня трасса входит в состав дороги E30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция участка дороги км 0+410 – км 0+750 протяженностью 380 м – на подъезде к Уфе. Автомобильная дорога расположена в административных границах Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Категория проектируемой автомобильной дороги – магистральная улица общегородского значения 2 класса регулируемого движения.

Для обеспечения связи северного массива садоводческих товариществ и промышленных предприятий в направлении Уфы проектными решениями предусмотрено строительство разворотной петли с устройством путепровода в створе дороги М-5 «Урал», который свяжут с основным ходом с помощью переходно-скоростных полос. Длина однопролетного сталежелезобетонного путепровода составит 45,18 м, ширина – 26,9 м, что хватит для пропуска четырех полос по 3,5 м в обоих направлениях движения с разделительной полосой и полосами безопасности.

На участке построят необходимые примыкания, обустроят закрытую систему водоотвода. Особое внимание уделено обеспечению строительных работ при реконструкции и отводу существующего движения транспорта на период выполнения СМР. Основными проектными решениями предусматривается строительство временного объезда. Учитывая существующую инфраструктуру, положение реконструируемого участка дороги, основной вариант планировочного решения обеспечивает размещение (сохранение) автобусных остановок, въездов и выездов на/с существующие примыкания, а также исключающие пересечение в одном уровне в зоне реконструкции.

Чтобы обеспечить пешеходное движение, в том числе от ближайших автобусных остановок, вдоль трассы, разворотной петли, а также с каждой стороны путепровода устроят тротуары. На путепроводе, кроме прочего, огородят проезжую часть и разместят шумозащитные экраны с поручнями для пешеходов.

Проектировщик – ООО «УралГеоПроект». Заказчик – Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства».

Фото: Росавтодор