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24 января 2022, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: РИА Новости
Нулевой участок автотрассы М-12 Москва-Казань будет запущен в начале 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы настроены нулевой участок М-12 запустить уже в начале этого года", - сказал он на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина в понедельник.
Как сообщил Хуснуллин, в общей сложности на строительстве М-12 уже с 3 января трудятся 11 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники. По его словам, чтобы сдать объект, как и было запланировано, в два раза быстрее нормативных сроков, были мобилизованы все необходимые рабочие силы.
Летом этого года Хуснуллин говорил, что трассу М-12 будут сдавать поэтапно, начиная с 2022 года.
Автотрасса Москва-Казань протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. По актуальным данным стоимость проекта составляет 623 миллиарда рублей.
РИА Новости / Алексей Никольский
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