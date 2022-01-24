Нулевой участок автотрассы М-12 Москва-Казань будет запущен в начале 2022 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы настроены нулевой участок М-12 запустить уже в начале этого года", - сказал он на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина в понедельник.

Как сообщил Хуснуллин, в общей сложности на строительстве М-12 уже с 3 января трудятся 11 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники. По его словам, чтобы сдать объект, как и было запланировано, в два раза быстрее нормативных сроков, были мобилизованы все необходимые рабочие силы.

Летом этого года Хуснуллин говорил, что трассу М-12 будут сдавать поэтапно, начиная с 2022 года.

Автотрасса Москва-Казань протяженностью более 800 километров соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. По актуальным данным стоимость проекта составляет 623 миллиарда рублей.

РИА Новости / Алексей Никольский

