Свыше 20 км из них — капитально. Этот вид работ выполнен на 16-километровом участке трассы Р-215 Таловка – Тарумовка и на отрезке автодороги А-167 (км 80 — км 88) в районе Южно-Сухокумска.

На указанных объектах демонтировали старое покрытие и устроили новое. Его верхний слой выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Данный вид покрытия вдвое долговечней обычного асфальта, имеет высокие показатели устойчивости к механическим и климатическим воздействиям, что особенно важно в погодных условиях республики. Обочины укрепили асфальтобетонным гранулятом и песчано-гравийной смесью, а для пропуска сточных вод и сохранности конструктивных элементов дороги заменили водопропускные трубы. В Южно-Сухокумске установили два транспортных светофора, устроили сплошное электроосвещение, дополнительную полосу для левого поворота, а также карман для посадки и высадки пассажиров с автопавильоном и тротуарами.

Также в 2021 году отремонтировали почти 30 км федеральных дорог: 14 км у Кочубея, более 8 км близ Бабаюрта и 7 км рядом с Махачкалой. Капитально отремонтировали два моста: через коллектор Караногайский на 275-м км дороги Р-215 и через канал в Дербенте на 939-м Р-217 «Кавказ». Поверхностную обработку выполнили на двух участках автодороги Р-217 «Кавказ» общей протяженностью 19 км: на отрезках Хасавюрт – Кизилюрт и Авадан – Рубас. В 2022 году планируется завершить капитальный ремонт 9-километрового участка автодороги Р-215 близ Хамзаюрта (с 396 по 405 км).

— Одной из наших приоритетных задач является увеличение пропускной способности автодороги Р-217 «Кавказ» благодаря ее расширению до четырех полос движения. В текущем году мы приступим к этим работам на участках общей протяженностью около 50 км. Данные объекты будут введены в строй до конца 2023 года, - сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Добавим, что в настоящее время ведется разработка проектной документации на строительство обходов Хасавюрта и Дербента. Кроме того, в ближайшие два года в 12 населенных пунктах вдоль автодороги Р-217 «Кавказ» планируется установить порядка 30 км линий искусственного электроосвещения.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится 644 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Республики Дагестан: Р-217 «Кавказ», Подход к г.Махачкала от Р-217 «Кавказ», Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала и А-167 Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды.