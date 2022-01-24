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"Синергия" Козицына в 2023г запустит в ТОСЭР "Верхняя Тура" деревообрабатывающее производство за 9,5 млрд руб - власти

Синергия Козицына в 2023г запустит в ТОСЭР Верхняя Тура деревообрабатывающее производство за 9,5 млрд руб - власти

24 января 2022, 17:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТОСЭР ВЕРХНЯЯ ТУРА, СИНЕРГИЯ
Источник: interfax-russia.ru

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ООО "Синергия" (принадлежит совладельцу "УГМК" Андрею Козицыну) запустит деревообрабатывающее производство на территории опережающего развития (ТОСЭР) "Верхняя Тура" в 2023 году, на полную мощность предприятие выйдет в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Проектов подобного уровня в Свердловской области не было никогда. (...) сегодня уже вложено более 4,3 млрд рублей, общий объем - 9,5 (млрд рублей - ИФ) объем инвестиций", - сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин журналистам в понедельник .

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем ООО "Синергия" является Андрей Козицын. Компания была зарегистрирована в 2017 году в Верхней Пышме.

Ранее сообщалось, что "Синергия" создаст на территории ТОСЭР "Верхняя Тура" производство фанеры и высокотехнологичный экологический комплекс по утилизации и переработки древесных отходов с выработкой тепловой и электрической энергии. Ее дочерняя компания ООО "Тура-Лес" планирует создать производство по комплексной переработки древесины с собственным циклом лесозаготовки. Компании выступали с инициативой реализовать в Верхней Туре инвестиционные проекты в области деревопереработки

В ноябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о присвоении статуса ТОСЭР Верхней Туре. помимо "Верхней Туры" в Свердловской области функционируют еще три ТОСЭР: "Лесной", "Краснотурьинск" и "Новоуральск".

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Источник: interfax-russia.ru

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