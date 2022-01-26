В рамках заключенного контракта ООО «Современные кабельные технологии» («СКТ Групп») предоставило для строительства псковского предприятия ГК «Титан» 234 727 километров кабеля и более 100 различных видов продукции стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер», весь поставленный кабель поступил с производства «СКТ Групп», расположенного в Пскове.

Длина кабеля сопоставима с расстоянием от Пскова до Великого Новгорода, отметили в пресс-службе.

Проект «Титан-Полимер» реализуется с максимальным использованием возможностей псковских компаний. Кооперация с местным бизнесом ведется по различным направлениям - это поставка строительного оборудования, материалов, ведение строительных и монтажных работ, спецодежда, компоненты упаковки, клининговые и транспортно-логистические услуги.