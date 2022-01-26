Здание Государственного архива Белгородской области, находящееся по адресу улица Мокроусова, 14, капитально отремонтируют до конца 2023 года, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства области проводит торги на капитальный ремонт, заявки принимаются до 10 февраля. С подрядной организацией заключат контракт на 125 млн рублей. Подрядчику предстоит усилить конструкции, отремонтировать фасад и кровлю, заменить лифт, обновить внутренние инженерные сети, вентиляцию, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение. Работы начнутся после заключения контракта и завершатся к концу 2023 года.

Государственный архив Белгородской области был создан 3 мая 1954 года. Согласно информации с официального сайта, в 1960-ых годах сюда были переданы фонды из областных архивов Курской и Воронежской областей. К 1970 году здание, рассчитанное на 240 тысяч единиц хранения, было практически заполнено, и комплектование было приостановлено. С вводом в 1995 году в эксплуатацию нового здания облгосархива на 1 миллион дел комплектование архива было возобновлено и продолжается до сих пор. Научная работа является одним из главных направлений деятельности Государственного архива. Здесь проходят выставки документов к памятным датам, проводятся тематические круглые столы и конференции, публикации статей, сборников документов и справочников.

